Apple Intelligence : une nouvelle version dévoilée pour iOS 27, voilà enfin l’IA qu’il manquait aux iPhone !

C'est à l'occasion de sa WWDC 2026 qu'Apple vient tout juste de dévoiler une toute nouvelle version d'Apple Intelligence, son outil d'intelligence artificielle. Exploitant désormais les modèles de Gemini de Google, Apple Intelligence se veut plus sécurisé que la plupart de ses concurrents et surtout, totalement intégré à l'écosystème iOS.

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Si les applications IA poussent comme des champignons depuis le lancement de ChatGPT en fin d'année 2022, Apple a toujours montré un certain retard en la matière. L'entreprise à la Pomme tente de se rattraper en lançant une nouvelle version d'Apple Intelligence. Cette fois, elle tourne le dos à ChatGPT en s'associant à son principal concurrent en matière d'OS pour smartphones : Google.

Ainsi, c'est à Gemini qu'Apple accorde cette fois toute sa confiance en matière d'IA. Mais bien sûr, en imposant certaines limites, à commencer par la confidentialité des données.

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Apple Intelligence : une nouvelle version entièrement revue et corrigée, il était temps

“Vos données ne sont pas enregistrées. Elles sont seulement utilisées pour exécuter votre requête. Des experts indépendants peuvent en attester.” C'est ainsi que se présente désormais Apple Intelligence. Selon Apple, une requête IA effectuée depuis un iPhone est à la fois traitée par le smartphone, mais est également envoyée sur le Cloud. Apple assure néanmoins que l'entreprise n'a en aucun cas accès aux données envoyées et que rien n'est conservé sur ses serveurs.

En dehors de la sécurité, Apple Intelligence délivre d'autres nouveautés des plus intéressantes. Apple met ainsi en avant ses performances en matière de recherche de clichés dans la photothèque de l'utilisateur. En outre, l'IA s'appuie désormais sur “une compréhension contextuelle des applications” affichées à l'écran. Comprenez par-là que si un plat s'affiche, Apple Intelligence vous proposera (par exemple) une liste des épiceries des environs. Un monument s'affiche ? Apple Intelligence l'ajoutera à votre trajet ou les lieux à visiter.

Apple Intelligence sera enfin totalement intégré à l'assistant Siri, qui devient pour l'occasion Siri AI, lequel sera disponible uniquement en anglais dans un premier temps. Profitant d'une nouvelle interface, Siri IA s'émancipe en proposant une véritable application autonome sous forme de chatbot. En outre les utilisateurs ont désormais la possibilité de personnaliser le rythme d'élocution et l'expressivité de Siri.

Quant à la nouvelle version d'Apple Intelligence, celle-ci sera intégrée à iOS 27. La firme à la pomme en profite d'ailleurs pour dévoiler la liste de tous les iPhone compatibles avec la nouvelle version du système d'exploitation.


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