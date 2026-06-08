iOS 27 : voici tous les iPhone qui recevront la mise à jour, êtes-vous concernés ?
Lors de la WWDC du 8 juin 2026, Apple a présenté, entre autres, iOS 27 et toutes ses nouveautés majeures. Mais quels sont les iPhone éligibles ? On vous en dresse la liste dans cet article.
Apple tient ce 8 juin sa traditionnelle WWDC (pour Worldwide Developers Conference). Il s’agit de la keynote lors de laquelle la marque à la pomme croquée dévoile toutes les nouveautés logicielles qui attendent ses produits, à commencer par celles apportées par la future version de son système d’exploitation : iOS 27.
Mais pour espérer profiter de toutes les fonctionnalités qui accompagneront cette itération très attendue – puisque c’est celle qui fera véritablement entrer Apple dans l’ère de l’IA –, encore faut-il savoir quels seront les iPhone compatibles. C’est l’un des premiers points abordés par l’entreprise lors de cet événement.
Voici les iPhone compatibles avec iOS 27
Chaque année, les heureux propriétaires d’iPhone attendent avec impatience les nouveautés qui accompagneront le lancement d’une nouvelle version d’iOS. Mais ceux dont le smartphone commence à prendre de l’âge peuvent redouter que leur modèle ne puisse pas la prendre en charge. Bonne nouvelle ! iOS 27 devient la version du système d’exploitation d’Apple compatible avec le plus d’iPhone jamais lancée. Et pour cause, elle couvrira tous les iPhone pris en charge par son prédécesseur, iOS 26, à savoir : tous les modèles depuis l’iPhone 11. C’est-à-dire :
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone pliant
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2
- iPhone SE 3
Nous sommes sur le pont, alors pour retrouver toutes les nouveautés présentées lors de la WWDC du 8 juin 2026, rendez-vous sur notre site.