Cette option cachée active la meilleure protection contre les cybarattaques sur votre smartphone Android, voici comment l’activer

Depuis Android 16, tous les smartphones compatibles bénéficient d'une fonctionnalité qui les protège efficacement contre les risques de piratage. Pourtant, celle-ci n'est pas activée par défaut. On vous explique comment en bénéficier en seulement quelques clics.

C'est un jeu du chat et de la souris qui n'en finit jamais. Les pirates trouvent une nouvelle brèche dans le système qui leur permet de lancer leurs attaques, les constructeurs les referment dans un patch, jusqu'à ce qu'une nouvelle vulnérabilité soit détectée, et ainsi de suite. C'est un fait, vous vous êtes très probablement déjà fait pirater, peut-être même sans que vous le sachiez, et vos données personnelles se promènent actuellement dans des recoins peu recommandables du web.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire pour se protéger au maximum. Bien au contraire, la menace étant permanente, il est essentiel de maintenir sa vigilance et d'opter pour les meilleurs boucliers possibles contre les attaques pour éviter d'aggraver la situation. Or, sur Android, il existe précisément une couche de protection particulièrement efficace que peu de gens connaissent.

Sur le même sujet — Marre de vous sentir traqué en permanence ? Voici comment protéger efficacement votre vie privée en ligne

Qu'est-ce que la Protection Avancée des smartphones Android ?

Depuis Android 16, Google propose en effet une option ultra poussée de protection des smartphones tournant sur son système d'exploitation. Baptisée Protection Avancée, celle-ci regroupe en effet plusieurs outils de protection en un. Activer l'option, c'est les activer tous en même temps. À l'origine, cette fonctionnalité est surtout pensée pour les journalistes ou les personnalités publiques dont le téléphone renferme beaucoup de données sensibles. Mais n'importe qui peut en profiter.

Alors, que propose-t-elle concrètement ? Protection Avancée empêche tout d'abord de désactiver certaines fonctionnalités de sécurité, comme Play Protect du Google Play Store qui protège contre les applications frauduleuses. De fait, il sera également impossible de télécharger des applications qui ne viennent pas du Play Store. De même, la fonctionnalité empêche de se connecter à un réseau 2G, moins sécurisé que ses héritiers.

À l'inverse, Protection avancée active également d'autres fonctionnalités de sécurité, comme le verrouillage automatique du smartphone lorsque celui-ci détecte un vol. Ce dernier ous protège également contre les spams et autres liens dangereux qui en veulent à vos données personnelles. Enfin, on peut noter la priorisation des adresses en htttps lors de la navigation web, ou encore

Comment activer la Protection Avancée sur votre smartphone Android ?

Les méthodes pour activer diffèrent en fonction du modèle de votre smartphone, mais a priori, elles peuvent se regrouper en 2 catégories : les smartphones Pixel et le reste des smartphones Android.

Voici comment activer la Protection Avancée sur un smartphone Google Pixel :

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone Rendez-vous dans la section Sécurité et confidentialité Dans la section Autres paramètres, appuyez sur Protection avancée Activez l'option Protection de l'appareil

Autrement, vous pouvez suivre ce chemin :