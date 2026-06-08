Cette nouvelle fonction de l’iPhone va tout changer, enfin une annonce IA excitante

iOS 27 apporte de nombreuses fonctionnalités basées sur l'IA à l'iPhone. L'une d'entre elles a particulièrement retenu notre attention : la possibilité de créer facilement des Raccourcis personnalisés.

shortcuts ios
Crédit : Apple

Les Raccourcis sont depuis des années une option bien utile des iPhone, mais aussi des iPad et des Mac. Ils permettent de programmer une série d'actions qui sont lancées à chaque fois qu'on active le Raccourci correspondant. Il peut par exemple s'agir de lancer la navigation, une playlist et d'envoyer un message quand on quitte un lieu pour un autre. Ils constituent un gain de temps très appréciable quand on a tendance à régulièrement enchaîner les mêmes actions, nous évitant de les lancer individuellement en se rendant dans l'app ou le menu dédié pour chacune d'elles.

Les Raccourcis nous simplifient la vie, mais ils sont compliqués à configurer. De nombreux utilisateurs abandonnent la procédure et préfèrent s'en passer car ils n'arrivent pas à obtenir le résultat qu'ils avaient en tête. Les possibilités sont nombreuses et le potentiel est fort, mais pour le grand public, il faut faire preuve de patience pour réussir à programmer un Raccourci fonctionnel, surtout s'il contient beaucoup d'actions.

iOS 27 démocratise les Raccourcis grâce à l'IA

Lors de la keynote d'introduction de la WWDC 2026, Apple a annoncé de nombreuses nouveautés liées à l'IA pour iOS 27. Siri s'offre une révolution, tandis qu'Apple Intelligence se montre enfin au niveau de ce que l'on peut attendre de l'iPhone. Si toutes les fonctions d'IA présentées ne semblent pas indispensables, l'une d'entre elles devrait chambouler l'expérience de bien des utilisateurs : la possibilité de créer des Raccourcis en décrivant à l'IA ce dont on a besoin. L'utilisateur n'a plus à se perdre dans une configuration complexe, il n'a qu'à expliquer au système par la voix ou par écrit ce qu'il veut, et iOS (ou iPadOS et macOS) se charge du reste.

Cette nouvelle fonction s'intitule “Décrire un raccourci” et permet aussi de modifier ou d'ajouter un élément à un Raccourci. “Par exemple, un utilisateur peut décrire un raccourci pour automatiser des tâches comme le réglage de son alarme matinale chaque soir en fonction de son premier événement dans le calendrier le lendemain, l'ouverture automatique de ses applications de productivité préférées avec une disposition de fenêtres spécifique lorsqu'il connecte son iPad à son Magic Keyboard, ou l'allumage des lumières de son porche la nuit lorsqu'il reçoit une notification indiquant que sa livraison de nourriture est en cours”, détaille Apple. Bref, comme avant, mais sans passer de longues minutes à essayer de faire fonctionner son Raccourci.


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