Avec iOS 27, Temps d’écran devient un contrôle parental moderne, merci Apple

À l’occasion de la WWDC, Apple présente la mise à jour de Temps d’écran, le système de contrôle parental d’iOS, iPadOS et MacOS. Cette nouvelle version mise sur l’évolutivité, la granularité et l’accompagnent. Elle offre aux parents les moyens de protéger les enfants qui s’initient aux supports numériques et de les accompagner au fur et à mesure de leur apprentissage. Ce nouvel outil arrive avec iOS 27.

apple ios 27 temps ecran

Temps d’écran, ou Screen Time en anglais, est le nom du contrôle parental intégré à tous les appareils Apple. Que ce soit l’iPhone, l’iPad ou un Mac, leur système d’exploitation intègre cette fonction depuis 2018. Au départ, il s’agissait surtout de gérer le temps que les enfants passaient devant un écran, suivre leur activité et fixer des limites d’accès. Mais avec le temps, le système est devenu beaucoup plus complexe.

Lire aussi – Apple Intelligence : une nouvelle version dévoilée pour iOS 27, voilà enfin l’IA qu’il manquait aux iPhone !

Gestion des contacts autorisés avec iOS 13. Protection contre les photos et les vidéos à caractère sexuellement explicite avec iOS 15. Protection de la vue avec « Distance de l’écran » avec iOS 17. Possibilité de bloquer totalement une application et alerte sur le code d’accès à Temps d’écran avec iOS 18. Le système a été largement amélioré avec le temps, en apportant des sécurités anti-contournement, une protection du système et un contrôle sur davantage de paramètres.

Apple déploie une mise à jour de Temps d'écran avec iOS 27

Les rumeurs affirmaient qu’Apple avait l’intention de présenter une nouvelle évolution de Temps d’écran à l’occasion de la WWDC 2026. Et ce fut effectivement le cas. Lors de la keynote d’ouverture de la conférence dédiée aux développeurs, qui s’ouvre aujourd’hui à Cupertino, Apple a annoncé l’arrivée d’une nouvelle mouture de Temps d’écran avec iOS 27. Une version qui a trois mots d’ordre : accompagnement, évolutivité et granularité.

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Le système est désormais évolutif. Il prend davantage en compte les besoins des jeunes utilisateurs qui apprennent au fur et à mesure à appréhender Internet, les applications et les réseaux sociaux. Le « compte enfant » évolue donc avec des recommandations pour chaque âge. Que ce soit des recommandations de temps d’utilisation que d’applications. Et ces recommandations vont changer à chaque étape (et chaque anniversaire). Ce ne sont que des propositions : les parents restent les décideurs finaux des autorisations accordées.

Les réglages de Temps d'écran sont plus simples et plus complets

Le système apporte de la granularité. Cela concerne les rapports quotidiens, avec un détail plus spécifique non plus par type d’applications, mais par application. Et cela concerne aussi le temps accordé à chaque application ou type d’applications. Fini donc les réglages à rallonge où il faut prévoir toutes les situations et toutes les applications possibles : définir les temps alloués devient plus simple. Un planning quotidien permet également de bloquer ou d’autoriser certaines applications à certaines heures, apportant des autorisations plus fines selon le rythme de chaque jour. Et pour les moments familiaux, les parents pourront désactiver entièrement un appareil d’une seule commande. Pratique.

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Les demandes d’autorisation ont été élargies. Elles ne concernent plus seulement les contacts, les achats et les applications, mais également les sites Internet. Attention, cela ne fonctionne qu’avec Safari. Les autorisations pour les nouveaux contacts sont désormais simplifiées : plus besoin de débloquer manuellement chaque contact, il suffira désormais de répondre à une simple notification. Le filtre contre les contenus inappropriés s’étend désormais aux contenus violents ou sanglants. Et cela concerne aussi bien les photos et vidéos reçues par messagerie, par FaceTime ou via AirDrop. En revanche, si l’enfant a accès à une autre application, ce n’est pas pris en charge.

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Avec cette nouvelle version de Temps d’écran qui arrivera donc avec iOS 27, Apple offre les moyens aux familles d’adopter les outils électroniques modernes avec le minimum de crainte possible. Bien sûr, cela implique d’utiliser principalement l’écosystème d’Apple (FaceTime, Messages, Safari, etc.). Mais pas uniquement : de nouvelles API permettront aux développeurs d’intégrer une limite d’âge aux informations de leurs applications. Retrouvez dans nos colonnes un dossier sur iOS 27 et un article sur les plates-formes compatibles.

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