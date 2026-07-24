La shampouineuse Shark StainStriker HairPro Pet passe à prix réduit avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire un nettoyage complet de votre maison ? Le Shark StainStriker HairPro Pet a spécialement été conçue pour lessiver en profondeur vos tapis et canapés. Adieu les mauvaises odeurs, les tâches et les poils d’animaux, cette shampouineuse est ultra efficace. Alors qu’elle est affichée à 229,99 €, le code PASN10 vous permet d’avoir 10% de réduction dans le panier.

Shark StainStriker HairPro Pet

Le Shark StainStriker HairPro Pet est un nettoyeur détacheur pensé pour les propriétaires d’animaux. Il permet en effet d’éliminer efficacement les saletés tenaces sur les tapis, moquettes, canapés ou encore les matelas tout en évitant l'emmêlement des poils et des cheveux dans l’appareil.

Alors qu’elle est affichée à 229,99 € sur le site officiel du géant américain, cette shampouineuse passe à 206,99 € seulement avec le code PASN10 à renseigner dans le panier. C’est un excellent prix pour un modèle aussi puissant !

Shark StainStriker HairPro Pet : cette shampouineuse vous offre un nettoyage optimal !

Conçue pour vous offrir un nettoyage en profondeur, la Shark StainStriker HairPro Pet est une shampouineuse idéale pour les propriétaire d’animaux. Elle est équipée de la technologie HairPro Pet qui vous permet d’aspirer les poils et cheveux sans qu’ils ne s’emmêlent et bouchent l’aspiration.

Grâce à la combinaison de Deep Clean Pro et OXY Multiplier, les saletés et les mauvaises odeurs sont éliminées efficacement. Le jet à haute pression nettoie les tâches les plus incrustées pour un résultat précis. Vous pouvez ainsi nettoyer vos tapis, votre moquette, votre matelas, vos fauteuils et canapés et même l’intérieur de votre voiture en toute simplicité.

Cette shampouineuse est par ailleurs dotée de l’autonettoyage pour une hygiène optimal. Le tuyau et l’embout restent ainsi propre sans que vous n’ayez à démonter l’appareil. Enfin, comme il est compact et ne pèse que 3,5 kg et qu’il dispose d’une poignée ergonomique, vous pouvez facilement le transporter et le ranger.


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