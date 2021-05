L'iMac M1 est disponible à la précommande. Si vous souhaitez vous équiper du nouveau PC d'Apple embarquant la puce M1, et un écran Retina 4,5K vous pouvez le faire dès à présent auprès de plusieurs enseignes qui le proposent à la vente. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter l'iMac M1 au meilleur prix.

💰iMac M1 : où acheter le PC d'Apple au prix le plus bas ?

C'est dans le cadre de la keynote Apple du 20 avril dernier, qu'Apple a présenté aux coté de l'iPad Pro M1 son nouveau PC, l'iMac 24″ M1. La firme à la Pomme compte intégrer sa nouvelle puce M1 dans l'ensemble de ses appareils. L‘iMac M1 dont la date de sortie officielle en France est prévue pour le 21 mai 2021 est d'ores et déjà disponible à la précommande auprès d'enseignes telles que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty / Fnac ou encore depuis le site officiel d'Apple.

Pour l'heure, aucune enseignes ne se démarque par une offre et il n'y a donc pas de meilleur prix pour l'iMac M1. Cela dit, si vous le commandez sur le store officiel Apple, il est tout de même possible de compléter votre achat en y ajoutant des services tels que des logiciels préinstallés (Logic Pro et Final Cut Pro) et accessoires tels qu'un Magic Trackpad ou une Magic Mouse.

🤔Quel est le prix de l'iMac M1 ?

Le prix de l'iMac M1 le moins cher est de 1449 € dans sa configuration la plus minimaliste. Pour ce tarif, vous aurez un iMac M1 avec une mémoire SSD de 256 Go, 8 Go de mémoire vive équipée d'un CPU 8 cœurs et GPU 7 cœurs.

Les prix de l'iMac s'envolent assez vite, notamment si vous choisissez le modèle équipé d'un CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs avec 16 Go de RAM et d'un SSD de 2 To : 2819 €. Cependant, Apple propose des configurations alternatives afin de répondre au mieux au besoins des utilisateurs. Voici tableau récapitulatif des versions de l'iMac M1 ainsi que leurs prix.

Stockage iMac CPU 8 cœurs - GPU 7 cœurs - 8 Go RAM CPU 8 cœurs - GPU 7 cœurs - 16 Go RAM CPU 8 cœurs - GPU 8 cœurs - 8 Go RAM CPU 8 cœurs - GPU 8 cœurs - 16 Go RAM

SSD 256 Go 1 449 euros 1 679 euros 1 669 euros 1 899 euros

SSD 512 Go 1 679 euros 1 909 euros 1 899 euros 2 129 euros

SSD 1 To 1 909 euros 2 139 euros 2 129 euros 2 359 euros

SSD 2 To Indisponible Indisponible 2 589 euros 2 819 euros



🆚Quelle différences entre les modèles iMac 2021 ?

Les nouveaux iMac M1 sont déclinés sous deux configurations. La première qui propose un CPU 8 cœurs et GPU 7 cœurs et la seconde qui est équipé d'un CPU 8 cœurs (4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique), et un GPU 8 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Mis a part ce petit détail, les iMac M1 2021 proposent exactement les mêmes caractéristiques et embarquent tous la puce M1 d'Apple annoncée “1500 fois plus rapide” sur la partie graphique.

A noter que le modèle iMac M1 le moins cher, celui avec un CPU 8 cœurs, et GPU 7 cœurs n'embarque pas les deux ports USB 3, et le port Gigabit Ethernet. Si ce premier est réservé aux configurations débutant à 1669 €, il est cependant possible d'ajouter le port Gigabit Ethernet en option, pour 26 €. Enfin, Apple décline l'iMac 2021 en 7 coloris : vert, orange, rouge, rose, violet, bleu et gris.

