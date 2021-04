Les iPad Pro et iMac M1 d’Apple seront disponibles le 21 mai 2021

Les iPad Pro et iMac fonctionnant avec le SoC M1 seront disponibles le 21 mai 2021. L’information a été révélée par Apple dans un communiqué de presse, puis rapidement corrigée. Il s’agit également de la date de sortie de l’Apple TV 4K annoncée il y a 10 jours. Ils bénéficieront donc de trois semaines de précommandes.

Le 20 avril dernier, Apple a diffusé une nouvelle keynote. Nous l’avons suivi pour vous et avons publié plusieurs articles sur les différents produits qui y ont été présentés. Il y a l’iPad Pro M1, décliné en deux tailles (11 pouces et 12,9 pouces). Il y a l’iMac M1, en 24 pouces uniquement (mais il y en aura certainement un plus grand plus tard). Il y a l’Apple TV 4K deuxième génération. Il y a les iPhone 12 et 12 Mini en mauve. Et il y a les AirTags qui ont longtemps été attendus. Retrouvez ici un résumé de toutes les annonces de la keynote d'Apple.

Lire aussi – Apple s’attend à une pénurie d’iPad et de Mac au 2ème semestre 2021

Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube deux vidéos qui présentent nos deux coups de coeur de cette conférence : l’iMac M1 et l’iPad Pro M1. Retrouvez ces deux séquences en fin d’article. Le prix de départ du premier est de 1449 euros, tandis que le prix du second démarre à 899 euros pour la version 11 pouces et 1219 euros pour la version 12,9 pouces. La période de précommande démarre demain, vendredi 30 avril 2021.

iPad Pro, iMac et Apple TV 4K arriveront le 21 mai en magasin

Cependant, nous n’avions pas jusqu’à présent la durée de cette période. C’est désormais chose faite. A l’occasion de la publication du communiqué de presse sur la disponibilité en précommande des deux produits, ainsi que de l’Apple TV 4K 2e génération, la firme a laissé passer la date de disponibilité en magasin. Il s’agirait du 21 mai 2021. L’information se serait glissée dans la métadescription du communiqué et a depuis été corrigée. Cependant, le mal est fait puisqu’un utilisateur de Twitter a fait une capture d’écran et l’a diffusé sur son compte.

Apple's press release goes to great length not to say exactly when new iMac and iPad Pro ship, but the metadata "description" says May 21https://t.co/7OsGCGv8PW pic.twitter.com/ktPOR6A6l3 — Jason Aten (@JasonAten) April 29, 2021

Cela veut dire que les trois produits profiteront d'une période de précommande exceptionnellement longue de trois semaines. Notez que c’est également demain qu’arriveront en boutique les autres produits présentés par Apple il y a dix jours. Cela comprend donc les AirTags, qui seront disponibles à 35 euros l’unité, et les iPhone 12 et 12 Mini avec le nouveau coloris printanier.