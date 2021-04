Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec un processeur M1

Apple a présenté son tout nouvel iPad Pro lors de sa conférence en ligne du 20 avril. Une nouvelle tablette séduisante qui a la particularité de tourner avec un processeur Apple M1, le même que dans les MacBook et iMac. Il dispose aussi d’un écran Mini-Led.

Il va falloir s’y habituer : Apple va décliner son processeur M1 sur tous ses produits. Après avoir équipé ses nouveaux iMac de son SoC maison, c’est au tour du nouvel iPad Pro d’en profiter. La tablette a été présentée en grandes pompes lors de la conférence du 20 avril. La firme de Cupertino affirme qu’elle est 1500 fois plus puissante que la précédente génération en termes de puissance graphique.

Le produit ne change pas son format. On a toujours une tablette avec un clavier détachable qui tourne sur iOS. L’évolution est avant tout technique, avec le processeur M1 (qui est compatible 5G), mais aussi avec l’écran mini-LED, attendu depuis longtemps. Avec une telle dalle, la luminosité est en théorie excellente. Apple promet par exemple une luminosité maximale à plus de 1000 nits. C’est plus que tous les smartphones et PC actuellement. Autre aspect technique sur laquelle a insisté la firme : le stockage. L’un des modèles aura un SSD allant jusqu’à 2 To, une première pour une tablette.

L'iPad Pro coûtera au minimum 899 euros

Autre nouveauté, un APN frontal ultra grand angle de 13 mégapixels qui suit vos déplacement lorsque vous bougez. Idéal dans les conversations alors que vous faites autre chose que tenir la tablette dans les mains. On aura aussi toujours le Wifi 6 inclus dans la machine, mais aussi Face ID. Notons la présence d’un capteur Lidar, qui permet de s’amuser avec la réalité augmentée, entre autres. Enfin, le produit dispose d’un port Thunberbolt.

L’iPad Pro sera toujours disponible avec l’Apple Pencil et son Magic Keyboard (ou ses autres déclinaisons comme le Smart Keyboard Folio). Vous pourrez le choisir aussi bien en gris sidéral qu’en argent et deux tailles sont proposées : 11 pouces avec un écran Liquid Retina et 12,9 pouces avec un écran Liquid Retina XDR .

Les prix de départ annoncés restent tout de même élevés, avec un iPad Pro à 899 euros pour la version 11 pouces et 1219 euros pour la version 12,9 pouces. En définitive, l’iPad Pro semble avoir terminé sa mutation en ordinateur, notamment avec la présence de ce SoC M1, similaire à la ligne MacBook.