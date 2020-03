Apple iPad Pro et MacBook Air 2020 au meilleur prix : où les acheter ?

Les iPad Pro et MacBook Air 2020 sont disponibles en précommande ! Ensemble, découvrons les boutiques en ligne qui les proposent et à quels prix !



MalgrĂ© l’épidĂ©mie de coronavirus qui se propage dans le monde, Apple a prĂ©sentĂ© une poignĂ©e de nouveaux produits dans un communiquĂ© de presse : les iPad Pro 2020 et MacBook Air.

OĂč acheter l’iPad Pro 2020 ?

Jolie mise Ă jour de l’iPad Pro sorti en 2018, cette nouvelle gĂ©nĂ©ration se dĂ©cline sans surprise en deux tailles d’écran : 11 et 12,9 pouces. Les tablettes se distinguent par un double capteur photo Ă l’arriĂšre Ă©paulĂ© par un scanner Lidar, un bel Ă©cran borderless avec Face ID intĂ©grĂ© dans une bordure et la nouvelle puce A12Z Bionic.

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 11 pouces sur Amazon

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 11 pouces sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 11 pouces sur Darty

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 11 pouces sur Fnac

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 11 pouces sur Rue du Commerce

Cette nouvelle gamme est Ă©videmment compatible avec l’Apple Pencil de seconde gĂ©nĂ©ration, le stylet connectĂ© d’Apple. Apple propose 4 capacitĂ©s de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Comme toujours, les tablettes sont disponibles en version 4G ou WiFi. Les iPad Pro 2020 de 11 pouces sont vendus au prix de dĂ©part de 899 €. De son cĂŽtĂ©, la version 12,9 pouces est commercialisĂ©e Ă partir de 1 119 €.

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 12,9 pouces sur Amazon

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 12,9 pouces sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 12,9 pouces sur Darty

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 12,9 pouces sur Fnac

Cliquez ici pour acheter l’iPad Pro 12,9 pouces sur Rue du Commerce

OĂč acheter le MacBook Air 2020 ?

Dans la foulĂ©e, Apple a aussi rĂ©vĂ©lĂ© un nouveau MacBook Air. Simple version amĂ©liorĂ©e de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration, ce Macbook est construit autour d’un Ă©cran de 13 pouces et d’un clavier Magic Keyboard avec rĂ©troĂ©clairage, comme celui du MacBook Pro de 16 pouces sorti ïŹn 2019. L’ordinateur est alimentĂ© par un Core i3 dual-core et peut monter jusqu’au Core i7 quad-core (processeurs de 10e gĂ©nĂ©ration) et dispose de 128, 256 Go ou 1 To de stockage interne. EnïŹn, il est Ă©quipĂ© de 8 Ă 16 Go de RAM, de TouchID et de deux ports Thunderbolt 3.

Le MacBook Air est vendu au prix de dĂ©part de 1199 euros sur le site d’Apple et chez la plupart des revendeurs. En fonction des options choisies, comme la RAM ou l’espace de stockage interne, le prix peut grimper jusqu’à 2579 euros.

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air sur Amazon

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air sur Boulanger

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air sur Cdiscount

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air sur Darty

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air sur Fnac