Keynote Apple avril 2021 : AirTags, iPad Pro M1, iMac M1, on fait le point sur les annonces

Vous avez manqué la conférence Apple qui vient de se tenir ? Pas de panique, on vous a préparé un rapide petit résumé. Entre iPad Pro M1, iMac M1 et nouveaux Airtags, il y a de quoi faire.

Annoncée il y a une semaine, la conférence Apple vient de s'achever. Pas d'événement physique cette année, situation sanitaire oblige, l'événement a eu lieu uniquement en ligne. Mais la firme a la Pomme n'en pas ménagé pour autant ses annonces : nouvel iPad Pro M1, iMac M1, AirTags… Apple nous a gâtés en ce début d'année 2021.

Les AirTags arrivent enfin !

Apple annonce les AirTags, nouveaux trackers d’objets à 35 euros

On en parlait depuis des mois, les voilà qui débarquent enfin. Qui ça ? Les premiers trackers d'objets (ou balises, si vous préférez). Les AirTags permettent de retrouver vos clés quand vous les perdez à l'aide de l'application Localiser que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien. Les AirTags peuvent sonner à distance et vous avez même le moyen de les géolocaliser en réalité augmentée. Et pas d'inquiétude quant à leur longévité : Apple a tout prévu puisque la batterie des AirTags peut être facilement remplacée. Prix de l'accessoire ? 35 euros. Un tarif identique à ce que propose le concurrent Samsung avec son Galaxy SmartTag.

Apple dévoile l'iPad Pro de 2021, une tablette sous processeur M1

Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec un processeur M1

C'était couru d'avance : la nouvelle itération de la tablette grand format, l'iPad Pro, change de cœur. Entendez par là qu'Apple a décidé d'offrir à sa tablette un processeur M1, le même qui fait entre autres palpiter le MacBook Air de 2020. Profitant d'un écran Mini-Led et annoncé comme étant 1500 plus véloce que l'ancien modèle en termes de puissance graphique, l'iPad Pro M1 profite également d'un stockage SSD de 2 To dans sa configuration la plus élevée. Du jamais-vu sur ce type d'appareil. L'appareil coûtera de 899 euros (11 pouces) à 1219 euros (12,9 pouces). Les précommandes seront lancées le 30 avril 2021.

iMac M1 : Apple voit la vie de toutes les couleurs

iMac M1 : Apple présente son PC avec écran 4.5K, clavier Touch ID… et plein de coloris !

On vous a gardé le meilleur pour la fin : les nouveaux iMac ont eux aussi été présentés durant l'événement Apple. Là encore, les nouveaux ordinateurs de la marque à la pomme profitent du nouveau processeur maison, le fameux M1 développé par Apple Silicon. Disposant d'un nouvel écran beaucoup plus fin, ils sont également compatibles avec un nouveau clavier. Particularité de celui-ci ? Un lecteur d'empreintes Touch ID est intégré à l'accessoire. Mais ce n'est pas tout, puisque les nouveaux iMac se parent de différents coloris, au choix. S'il existe un modèle gris très classique, Apple a aussi imaginé des déclinaisons en rouge, jaune, orange, violet, bleu et vert de ses nouveaux ordinateurs de bureau. Et pour clore le tout, on profite d'un écran rétina 4.5K de 24″ et de 6 haut-parleurs Spatial Audio. Date de précommande prévue : 30 avril 2021. Quant aux prix, ils s'échelonneront de 1449 à 1899 € en fonction de la capacité de stockage et du nombre de GPU.