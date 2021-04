iPad Pro M1 d’Apple pas cher : où l’acheter au meilleur prix

L'iPad Pro M1 annoncé lors de la dernière keynote Apple sera disponible en France le 21 mai 2021. Cela dit, si vous souhaitez le réserver dès maintenant, il est possible de le précommander auprès de plusieurs boutiques en ligne. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter l'iPad Pro M1 d'Apple au meilleur prix.

💰iPad Pro M1 : où acheter la tablette d'Apple au prix le plus bas ?

Lors de la keynote Apple du 20 avril dernier, Apple présentait ses nouveaux iPad Pro M1. La firme américaine mise désormais sur l'intégration de sa puce maison dans ses nouvelles tablettes. L‘iPad Pro M1 dont la date de sortie officielle en France est prévue pour le 21 mai 2021 est d'ores et déjà disponible à la précommande auprès d'enseignes telles que Amazon, Boulanger, Fnac ou encore depuis le site officiel d'Apple.

L'iPad Pro M1 5ème génération est au meilleur prix sur le site officiel d'Apple, si l'on tient compte de la possibilité d'y ajouter une gravure personnalisée comprenant des émojis, textes et chiffes. Il est aussi disponible aux mêmes prix du coté des enseignes Boulanger, Fnac et Amazon.

🤔Quel est le prix de l'iPad Pro M1 ?

Le prix de départ pour le modèle l'iPad Pro M1 Wifi considéré comme le moins cher et le plus abordable, équipé de 128 Go de mémoire interne est de 899 €. La variante 11 pouces de la tablette la plus poussée qui embarque quant à elle 2 To de stockage interne est proposée au prix de 2109 €.

Concernant le modèle 12,9 pouces de l'iPad Pro M1, le prix est logiquement plus élevé et se situe entre 1219 € pour la variante Wifi 128 Go pour atteindre jusqu'à 2429 € pour celle embarquant 2 To de mémoire interne. Voici tableau récapitulatif des versions de l'iPad Pro M1 ainsi que leurs prix.

Stockage iPad Pro M1 11" Wifi iPad Pro M1 11" Wifi + Cellular iPad Pro M1 12,9" Wifi iPad Pro M1 12,9" Wifi + Cellular 128 Go 899 euros 1 069 euros 1 219 euros 1 389 euros 256 Go 1 009 euros 1 179 euros 1 329 euros 1 499 euros 512 Go 1 229 euros 1 399 euros 1 549 euros 1 719 euros 1 To 1 669 euros 1 839 euros 1 989 euros 2 159 euros 2 To 2 109 euros 2 279 euros 2 429 euros 2 599 euros

🆚Quelle différences entre les modèles iPad Pro M1 ?

L'écran Liquid Retina 11 pouces intègre les technologies ProMotion, l’affichage True Tone et une réflectance ultra-faible. Tous comme le modèle 12,9 pouces, Apple l'a équipé d'un revêtement antireflets permettant de l'utiliser dans toutes les conditions ainsi qu'une large gamme de couleurs P3.

L'écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces offre des noirs profonds (taux de contraste de 1 000 000:1) et une luminosité supérieure (1 600 nits contre 600 nits pour l'écran Liquid Retina). Ils utilisent tous les deux la technologie OLED. La résolution de l'écran 12,9 pouces est également plus élevée : 2 732 x 2 048, soit 5,6 millions de pixels contre 2 388 x 1 668, soit 3,98 millions de pixels pour le modèle 11 pouces.

La mémoire RAM embarquée est la même sur tous les modèles, à savoir 8 Go. Pour le reste, seule la capacité de stockage comprise entre 128 Go et 2 To justifie l'écart de prix des différents modèles, mais aussi la connectivité sans fil, avec un modèle Wifi et un autre Wifi + Cellular. Enfin, c'est la même puce M1 d'Apple annoncée “1500 fois plus rapide” sur la partie graphique, qui équipe tous les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces quelque soit leur configuration.

📡Wifi ou Wifi + Cellular : quel modèle choisir ?

Si vous envisagez d'utiliser principalement votre iPad Pro M1 chez vous, et éventuellement dans des lieux publics tels que les cafés, bibliothèques, gares, aéroport, alors le modèle Wifi conviendra à vos besoins. Tous les modèles embarquent la technologie Wifi 6 qui vous assure une connexion sans fil des plus rapides. Vous pouvez également utilisez votre smartphone en tant que Hotspot mobile dans le cas ou aucun réseau Wifi ne serait disponible dans le lieu où vous êtes.

Si au contraire, vous souhaitez faire suivre votre nouvel iPad Pro partout ou vous alliez, notamment dans le cadre de votre travail et souhaitez disposer d'une connexion internet en permanence, alors le modèle Wifi + Cellular sera le plus adapté. Pour information, la puce M1 est compatible 5G. C'est l'assurance d'avoir une connexion ultra rapide, partout où vous allez. L’eSIM vous permet de configurer une connexion cellulaire directement de votre iPad, sans engagement à long terme. Vous pouvez aussi insérer une carte SIM activée auprès d’un opérateur.

