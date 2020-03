Huawei P40 et P40 Pro : date de sortie, prix, caractéristiques, photo et design

Comme chaque année, Huawei présentera au printemps une nouvelle série de smartphones haut de gamme : le P40. La gamme est constituée de trois modèles : le P40, le P40 Pro et le P40 Lite, un modèle positionné sur le milieu de gamme. Voici tout ce que vous devez savoir sur les trois modèles emblématiques de la marque chinoise.

Au fil des années, le lancement des modèles P de Huawei est non seulement devenu une tradition post-MWC, la firme chinoise ayant décidé de dévoiler ses flagships après la cohue barcelonaise, mais aussi un rendez-vous incontournable. Le P20 et, surtout, le P20 Pro ont assis la réputation de Huawei en Europe. Notamment la capacité de la marque à proposer des smartphones haut de gamme largement capables de concurrencer Samsung. Les P30 et P30 Pro ont confirmé cette réputation, le P30 Pro disposant notamment de 4 capteurs photo arrières, qui font encore aujourd’hui l’unanimité. Le P40 et le P40 Pro en sont les successeurs, reprenant la même recette tout en modernisant la proposition. Ils sont accompagnés du P40 Lite, un modèle milieu de gamme qui succède au P30 Lite.

Selon le planning initial, les P40 et P40 Pro seront commercialisés à partir du début du mois d’avril. Cette estimation est calculée à partir de la date officielle initiale de la conférence de presse et du délai entre cette conférence de presse et le début de la commercialisation observée sur la génération précédente.

En 2019, les P30 et P30 Pro ont été présentés à la fin du mois de mars. Deux semaines plus tard, début avril, ils sont arrivés sur les étals des boutiques. Cette année, Huawei devait présenter les P40 et P40 Pro à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Paris le 26 mars. Mais celle-ci a été annulée, suite à l’épidémie de coronavirus qui touche toute l’Europe.

La présentation aura cependant bien lieu, mais en ligne seulement afin que tout un chacun puisse la suivre. Ce qui présage que l’arrivée du smartphone pourrait se faire comme prévu dans le courant du mois d’avril, si les conditions le permettent.

Le P40 Lite, quant à lui, a joué les éclaireurs. Présenté le 11 mars 2020, il est arrivé en magasin le même jour. Rappelons que le P30 Lite avait été officialisé le même jour que le P30, mais seulement par voie de communiqué de presse. Le smartphone milieu de gamme était absent de la conférence de presse. Cette année, cela aurait également été le cas. Même s’il est sorti en catimini, le P40 Lite est disponible sur le store français de Huawei.

Quel est le prix des smartphones de la série P40 ?

Les trois smartphones couvriront une très large fourchette de prix, allant de 279 euros à 1299 euros. Le P40 Lite est le moins cher, naturellement. Il s’agit davantage d’un concurrent au Galaxy A51 qu’un téléphone positionné sur la même gamme que les Galaxy S. À l’opposé, le modèle le plus onéreux sera le P40 Pro Premium Edition qui se positionnera comme une alternative au Galaxy S20 Ultra.

Une rumeur, en provenance d’un leaker actif sur Twitter, précise le prix des P40, P40 Pro et P40 Pro Premium Edition :

Le prix du P40 Lite, déjà officiel à l’heure où nous écrivons ces lignes, est de 280 euros . La configuration proposée en France est équipée de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage (sans extension possible).

. La configuration proposée en France est équipée de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage (sans extension possible). Le P40 serait proposé entre 799 euros et 899 euros .

. Le P40 Pro serait vendu entre 999 euros et 1099 euros .

. Enfin, le P40 Pro Premium Edition serait commercialisé entre 1199 euros et 1299 euros .

. Les différences de prix seraient fonction de la configuration interne du téléphone, mais également des taxes locales (comme la taxe à la copie privée à laquelle les smartphones sont assujettis en France).

Quelles sont les fiches techniques des P40, P40 Pro et P40 Lite ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le P40 Lite est d’ores et déjà officiel et disponible à la vente. La fiche technique du smartphone est donc basée sur les informations fournies par le constructeur. En revanche, les fiches techniques des P40 et P40 Pro sont basées sur les rares informations officielles, ainsi sur les nombreuses fuites et rumeurs qui ont circulé durant les quelques mois qui ont précédé le lancement des deux téléphones.

Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Premium Edition Huawei P40 Lite Ecran 6,57 pouces OLED Quad HD

120 Hz 6,7 pouces OLED Quad HD

120 Hz 6,7 pouces OLED Quad HD

120 Hz

6,4 pouces LCD Full HD Chipset Kirin 990 5G Kirin 990 5G Kirin 990 5G Kirin 810 OS Android 10 + EMUI 10 Android 10 + EMUI 10 Android 10 + EMUI 10 Android 10 + EMUI 10 RAM 8 Go minimum 8 Go minimum 12 Go 8 Go Stockage 128 Go minimum 128 Go minimum 512 Go 128 Go microSD Oui (avec carte Nano Memory) Oui (avec carte Nano Memory) Oui (avec carte Nano Memory) non Capteur principal -40 MP

-52 MP grand angle

-8 MP (zoom optique 3x) -40 MP

-52 MP grand angle

-capteur zoom optique 10x

-capteur ToF -40 MP

-52 MP grand angle

-capteur zoom optique 10x

-8 MP (zoom optique 3x)

-capteur ToF -48 MP (f/1.8)

-8 MP grand angle (f/2.4)

-2 MP (f/2.4)

-2 MP (f/2.4) Capteur secondaire -32 Mp

-capteur ToF -32 Mp

-capteur ToF -32 Mp

-capteur ToF -16 Mp Batterie 4500mAh (45W SuperCharge) 5500mAh (55W SuperCharge) 5500mAh (65W SuperCharge) 4200mAh (40W SuperCharge) 5G oui oui oui non Biométrie Scanner d’empreinte intégré à l'écran Scanner d’empreinte intégré à l'écran Scanner d’empreinte intégré à l'écran Scanner d’empreinte sur la tranche Résistance à l'eau oui oui oui non

Quel est le processeur des P40 ?

Les P40 haut de gamme seront équipés d’un Kirin 990. Ce composant haut de gamme, déjà croisé dans les Mate 30 et Mate 30 Pro (dont nous avons publié un test) est un composant dont l’une des versions est compatible 5G.

Le Kirin 990 est un SoC octo-core composé de deux coeurs puissants, des Cortex-A76 cadencés à 2,86 GHz, de deux coeurs un peu moins puissants, des Cortex-A76 cadencés à 2,36 GHz, et de quatre coeurs pour les usages quotidiens, des Cortex-A55 cadencés à 1,95 GHz. L’ensemble est épaulé, pour la partie graphique, d’un GPU ARM Mali-G76 doté de 16 coeurs.

Le modem 5G devrait logiquement être proposé avec les trois modèles de la série P. Il n’est pas certain que chacun des trois modèles se décline en deux versions, avec ou sans 5G. Logiquement, le P40 Pro Premium Edition ne sera vendu qu’en version 5G, tandis que le P40 pourrait se décliner avec les deux connectivités, afin de faire baisser le ticket d’entrée des modèles haut de gamme.

Quant au P40 Lite, il est doté d’un Kirin 880, un chipset ici aussi octo-core avec deux Cortex-A76 pour les tâches les plus gourmandes et six Cortex-A55 pour le quotidien. Son processeur graphique est un ARM Mali-G52 avec six coeurs.

Quelles sont les caractéristiques des batteries des P40 ?

À en croire les fuites sur les réseaux sociaux, tous les P40 seront équipés d’une batterie compatible avec une charge rapide plus améliorée. Les rumeurs évoquent une puissance de 45 watts à 65 watts selon les modèles. Le P40 Pro Premium Edition serait naturellement mieux loti. Rappelons que le Mate Xs, dévoilé quelques semaines plus tôt, profite de la charge rapide 55 watts.

Le P40 Pro Premium Edition devrait également profiter d’une batterie dotée d’une capacité renforcée : 5500 mAh. La version classique du P40 Pro devrait également en profiter, tandis que le P40 pourrait bénéficier d’une batterie de 4500 mAh. Ce qui sera toujours plus que les 3600 mAh de son prédécesseur, le P30.

Tous les modèles haut de gamme de la série P devraient être compatibles avec la charge sans fil, même le P40 (alors que son prédécesseur n’en était pas doté). La charge sans fil inversée est attendue dans le P40 Pro et le P40 Pro Premium Edition. Sauf belle surprise, elle n’est pas attendue avec le P40.

La rumeur sur l’usage de batteries au graphène dans cette génération de flagship a été démentie par Huawei, même si le constructeur travaille depuis plusieurs années sur le sujet et que nouvelles techniques de production ont émergé ces derniers mois.

Quant au P40 Lite, déjà officiel, il est équipé d’une batterie de 4200 mAh. Il est compatible avec une charge rapide 40 watts. C’est une nette amélioration vis-à-vis de la batterie du P30 Lite (capacité de 3340 mAh et charge rapide de 18 watts).

Quel est l’équipement photo des P40 ?

Les P40 sont équipés de trois à cinq capteurs photo à l’arrière et d’un capteur selfie à l’avant, souvent accompagné d’une caméra Time of Flight (ToF) pour le calcul des distances. Le capteur selfie serait un modèle 32 mégapixels, sauf pour le P40 Lite qui intègre un capteur 16 mégapixels (sans caméra ToF).

Le P40 en disposerait de trois à l’arrière. Le premier serait un modèle 52 mégapixels avec objectif grande ouverture, stabilisateur optique et autofocus à détection de phase. Le second serait un modèle 40 mégapixels avec objectif très grand-angle. Et le dernier serait un modèle 8 mégapixels avec téléobjectif et zoom optique 3x.

Le P40 Pro, doté d’un capteur supplémentaire, reprendrait les deux premiers capteurs du P40 (52 et 40 mégapixels). Il abandonnerait le capteur 8 mégapixels avec téléobjectif classique pour un capteur d’une définition encore inconnue, mais doté d’un téléobjectif périscopique dont le zoom optique atteindrait 10x. Le quatrième capteur serait une caméra ToF.

Enfin le P40 Pro Premium Edition profiterait de cinq capteurs. Et tous ont été croisés dans le P40 ou le P40 Pro : les capteurs 52 et 40 mégapixels, le capteur 8 mégapixels avec zoom 3x, le capteur avec téléobjectif périscopique et zoom 10x, et enfin la caméra ToF.

Le P40 Lite est équipé d’un quadruple capteur photo à l’arrière. Le capteur principal est un modèle 48 mégapixels avec objectif grande ouverture. Le second est un capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle. Les deux suivants sont des modèles 2 mégapixels. L’un est dédié à la photographie de proximité (macro) et le dernier calcule les profondeurs pour les portraits. Pas de zoom optique ici.

Les P40 sont-ils livrés avec les applications et services Google ?

Les P40 Lite, P40 et P40 Pro sont équipés des Huawei Mobile Services (ou HMS) et non des Google Mobile Services. Cela fait suite à l’embargo mis en place par les États-Unis limitant l’accès. Cela veut dire que vous ne retrouverez pas le Play Store, Search, Maps, Gmail ou encore Chrome préinstallés. En revanche, Huawei et Honor ont travaillé sur des services de remplacement pour offrir une expérience similaire.

La boutique applicative préinstallée est Huawei AppGallery. Dans cette boutique, qui s’apparente au Galaxy Store de Samsung, vous retrouvez de nombreuses applications, des jeux ainsi que des thèmes. La sélection est moins fournie que celle du Play Store. Mais des alternatives existent pour la majorité des services. Et pour d’autres, il suffit de s’y connecter avec l’interface web avec le navigateur préinstallé. L’alternative à Google Maps développé avec TomTom devrait également faire partie du lot.

Quel est le design de la série P40 ?

Le design du P40 et du P40 Pro, qui fait la part belle au verre minéral et à l’aluminium, suivrait les tendances ergonomiques récentes. Nous retrouverions à l’avant une grande dalle tactile avec un poinçon dans le coin supérieur gauche. Les deux modèles seraient équipés d’un double capteur selfie, pour un trou allongé horizontalement.

À l’arrière, le P40 et le P40 Pro présentent un grand bloc photo rectangulaire similaire à celui des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ce bloc photo, positionné verticalement dans le coin supérieur gauche, est tout aussi protubérant. Il intègre jusqu’à cinq capteurs différents. Seule grande différence entre les Galaxy S20 et les P40 au niveau de ce bloc, la position du flash. Samsung préfère le placer en haut du bloc. Huawei opte plus une place en haut du bloc. Dans les deux cas, le flash y est intégré.

Le P40 Pro Premium Edition serait habillé, à l’arrière, de céramique et non de verre minéral comme le P40 et le P40 Pro. Il est également possible que le P40 Pro Premium Edition adopte l’acier inoxydable pour ses tranches, en lieu et place de l’aluminium.

Habillé à l’arrière de polycarbonate et non de verre minéral, le P40 Lite se rapproche plus de l’iPhone 11 que du Galaxy S20 avec un bloc photo carré avec quatre emplacements. Il est situé dans le coin supérieur gauche également. Son flash est placé en dessous du bloc, et non à l’intérieur. À l’avant, le P40 Lite opte pour un écran assez classique, avec un seul capteur selfie logé dans un poinçon circulaire.