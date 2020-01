Huawei P40 : pas de quadruple capteur photo pour la version standard

Le Huawei P40 standard devrait se contenter d’un triple capteur photo, révèle une nouvelle fuite. Contrairement à la version Pro, le smartphone ferait l’impasse sur le téléobjectif périscope. On retrouve néanmoins le même bloc photo rectangulaire similaire aux Galaxy S11 (S20) de Samsung.

Une photo issue des lignes de production de Huawei vient d’apparaître sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Relayée par nos confrères de GSM Arena, la photo volée montre le bloc photo rectangulaire des Huawei P40 standard. Sans surprise, le smartphone ne s’annonce pas aussi prometteur que la déclinaison Pro.

Sur le cliché, on aperçoit seulement 3 découpes destinées aux modules photo du téléphone. Sans surprise, le P40 standard va donc devoir composer avec un triple capteur photo, comme son prédécesseur le Huawei P30 sorti en mars 2019. Deux découpes supplémentaires sont présentes. Elles sont vraisemblablement destinées au flash LED et aux focus laser.

Cette nouvelle fuite confirme aussi la présence du bloc photo rectangulaire façon Galaxy S11. Si les trois modules principaux alignés à la verticale rappellent le design du P30, le placement du flash est similaire au P40 Pro.

Et cinq capteurs photo pour le Huawei P40 Pro

Contrairement à certaines rumeurs, le smartphone fait donc l’impasse sur le quadruple capteur photo. De son côté, le P40 Pro serait équipé d’un quintuple capteur photo, notamment composé d’un téléobjectif périscope de 8 MP avec une ouverture de f/4.0 et d’un zoom optique x10. Le P40 standard se contenterait d’un zoom optique x5.

Pour mémoire, Huawei dévoilera les P40 et P40 Pro à Paris en mars 2020. Banni du marché américain sur décision de Donald Trump, le groupe chinois n’intégrera pas les services et applications de Google à ses nouveaux flagships. On vous en dit plus dès que possible.

