L’application Xbox fait enfin peau neuve sur PC et ajoute des centaines de jeux à son catalogue

L'application Xbox sur PC vient de faire peau neuve après une courte phase de test. Au programme, une interface totalement remaniée et l'arrivée de 400 jeux dans le magasin Xbox.

Alors que certains joueurs Xbox peuvent dès maintenant essayer les nouvelles fonctionnalités de streaming sur le cloud, Microsoft vient tout juste de confirmer le déploiement de la nouvelle version de l'appli Xbox sur PC.

Concrètement, quoi de neuf ? Tout d'abord, l'interface et le design général de l'application Xbox ont été revus de A à Z. L'écran d'accueil se rapproche désormais celui de la Xbox Series X/S, avec l'introduction de sections thématiques centrées sur les nouvelles sorties, les ajouts dans le Game Pass ou encore les promotions en cours et les recommandations personnalisées.

Autre point qui devrait faire plaisir aux propriétaires de consoles/PC portables comme le Steam Deck, l'appli Xbox embarque désormais un mode Compact. Une fois activé, il permet aux joueurs de relancer un jeu suspendu en cliquant simplement sur sa tuile dans l'appli. Pratique.

Plus de 400 jeux rejoignent le magasin Xbox sur PC

Mais ce n'est pas tout. A l'occasion de cette refonte, la firme de Redmond annonce également l'arrivée de près de 400 jeux dans le magasin de l'application Xbox. L'idée étant de permettre aux joueurs “de trouver des jeux Xbox sympas qui ne sont pas disponibles sur le Game Pass”. On trouve d'ailleurs un peu de tout dans cette liste, comme des RPG japonais signés Kemco et Kairosoft ou des titres indépendants comme Shovel Knight, The Jackbox Party Pack et The Invicible par exemple.

Fait appréciable, une centaine de ces titres récemment ajoutés sont compatibles avec la fonctionnalité Xbox Play Anywhere. De cette manière, les joueurs qui ont acheté la version Xbox du jeu peuvent également lancer la version PC sur l'appli. “La propriété universelle de la Xbox, ainsi que les sauvegardes universelles dans le cloud sur Xbox et le cross-play entre les versions Xbox sur console et PC (et d'autres plateformes, à la discrétion du développeur) sont des fonctionnalités géniales que les joueurs adorent”, assure Chris Charla, directeur général des programmes Xbox.

Pour rappel, l'application Xbox sur Android a également reçu en novembre dernier une fonctionnalité de taille : la possibilité d'acheter et de jouer à des jeux Xbox directement dans l'appli.