Huawei présente le P40 Lite, un milieu de gamme sans services Google, 299€

Huawei vient de lever le voile sur le P40 Lite, un nouveau smartphone milieu de gamme. Identique au Nove 6 SE lancé en Chine, le smartphone se distingue par son écran LCD troué, son SoC Kirin 810 et un quadruple capteur photo arrière disposé dans un carré. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le P40 Lite.

Quelques semaines avant le lancement des P40 et P40 Pro, Huawei a lancé le P40 Lite sur le marché européen. Comme prévu, le groupe chinois recycle simplement le design et la fiche technique du Nova 6 SE, un téléphone milieu de gamme disponible en Chine depuis le mois de décembre 2019.

Quadruple capteur photo arrière et Huawei Mobile Services

Comme le Nova 6 SE, le P40 Lite est recouvert d’un écran LCD Full HD de 6,4 pouces marqué par un poinçon. Cette cavité cache un capteur photo selfie de 16 mégapixels f/2.0. Au dos, la firme a placé un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels (f/1.8), d’un capteur 8MP grand angle (f/2.4), d’un module macro de 2 mégapixels (f/2.4), et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2.4).

Le smartphone est alimenté par un SoC Kirin 810 couplé à 8 Go de RAM. L’autonomie est confiée à une batterie de 4200mAh compatible avec la recharge rapide de 40 W de Huawei, la SuperCharge. On notera la présence d’un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche et d’un port jack.

Côté logiciel, Huawei a intégré une version open source d’Android 10 accompagnée de la surcouche EMUI 10. Sans surprise, le P40 Lite n’est pas équipé des services de Google et du Play Store. Privé de licence Android, la firme chinoise s’appuie sur une alternative aux services de Google, les Huawei Mobile Services. Cette solution comprend des applications comme Huawei Browser, Huawei Cloud, Huawei Wallet, Huawei Video et AppGallery, une boutique d’apps destinée à remplacer le Play Store.

💰Quelle date de sortie et quel prix ?

Le Huawei P40 Lite sera disponible dès le 2 mars 2020 à la précommande en Espagne au prix de 299€. Huawei offre une paire de Freebuds 3 pour chaque précommande. Les coloris proposés sont le noir, le vert et le rose. On s’attend à ce que le smartphone débarque dans d’autres pays d’Europe, dont la France, dans les semaines à venir. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le P40 Lite dans les commentaires ci-dessous.