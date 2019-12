Le Huawei P40 sera dévoilé sans les services Google en mars 2020 à Paris

C’est lors d’un voyage de presse à Shenzhen que Richard Yu, PDG de Huawei, a évoqué le lancement prochain du Huawei P40. Tout comme le P30 dévoilé cette année à Paris, son successeur devrait lui aussi aussi être présenté dans la capitale française.

Les P40 et P40 Pro seront présentés au premier trimestre en 2020, c’est désormais une certitude. Richard Yu a même révélé que les deux appareils seront dévoilés à Paris en mars de l’année prochaine. Comme à l’accoutumée, le PDG de l’entreprise ne tarit pas d’éloges à propos du nouveau flagship de l’entreprise. En dehors des traditionnelles améliorations de performances et d’une qualité photo accrue, Richard Yu promet également un nouveau design. L’appareil profitera-t-il des mêmes bords hyper incurvés que le Mate 30 Pro que nous avons testé récemment, ou s’agit-il de tout autre chose ?

Lire aussi : Huawei P40, le smartphone aurait une recharge rapide de 65W !

Encore un smartphone privé des services Google

La nouvelle gamme P40 bénéficiera d’Android 10 et d’EMUI 10. En revanche, et à l’instar du Mate 30 Pro, les Huawei P40 et P40 Pro ne bénéficieront pas non plus des GMS (Google Mobile Services). À la place, on devrait retrouver les HMS (Huawei Mobile Services). Par conséquent, il faudra se passer d’applications comme Google Maps ou Gmail, mais aussi de la quasi-totalité des applications que l’on retrouve habituellement sur le Play Store de Google, puisque lui-même ne sera pas fourni sur le P40. À moins que Huawei parvienne à convaincre davantage d’éditeurs d’ici là, l’entreprise ayant investi 1,5 milliard de dollars pour pousser les développeurs à rendre leurs applications compatibles avec les HMS. Enfin, il est possible que Huawei ne verrouille pas tout à fait la porte : tout comme sur le Mate 30 Pro, il est probable qu’une astuce pour installer les GMS soit possible, mais il faudra nécessairement y mettre un peu d’huile de coude.

Enfin, le PDG a pris soin de préciser que la distribution de ses prochains P40 et P40 Pro se ferait cette fois dans les canaux traditionnels (commerçants, opérateurs…). Il ne sera pas nécessaire cette fois de passer commande par le site de Huawei pour se procurer le nouveau flagship, contrairement à ce qui se passe actuellement avec le Mate 30 Pro.