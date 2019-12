Huawei P40 Pro : voici un premier aperçu du quintuple capteur photo !

Le Huawei P40 Pro continue de se dévoiler. Plusieurs mois avant la présentation, une première photo du quintuple capteur photo arrière est apparue sur la toile. On y aperçoit un bloc rectangulaire similaire à celui des Galaxy S11. Dans la foulée, un leaker réputé a évoqué la fréquence de rafraichissement de l’écran du smartphone.

Ce 25 décembre, nos confrères chinois d’IT Home ont mis en ligne un rendu présentant le quintuple capteur photo au dos du Huawei P40 Pro. Le set up est disposé dans un bloc rectangulaire, déjà teasé par les rendus du P40 Pro conçus par OnLeaks. Le leaker n’avait par contre pas révélé le design complet de l’appareil photo.

Sur l’image mise en ligne, on aperçoit quatre capteurs photo alignés à la verticale. Juste à droite, un cinquième module vient compléter l’appareil. Juste en dessous, un flash LED a été intégré. En dépit de ce module supplémentaire, le set up est similaire à celui du P30 Pro. On vous conseille de prendre cette fuite avec un certain recul en attendant des informations officielles. On ignore en effet s’il s’agit d’une image officielle ou d’un rendu conçu à partir d’informations obtenues.

Lire également : Huawei P40 Pro – le constructeur préparerait un zoom optique x10, les dernières infos

Un écran 90 Hz pour le Huawei P40 Pro

Le même jour, un leaker réputé du nom de Teme a évoque le P40 Pro dans un tweet. Selon lui, le smartphone est recouvert d’un écran 90Hz, comme les derniers OnePlus ou les Pixel 4. Une fuite tablait récemment sur un écran 120 Hz. L’année prochaine, les écrans de 90 ou 120 Hz sont appelés à se populariser. Ce n’est donc pas une surprise.

Pour rappel, Huawei présentera les P40 et P40 Pro à Paris en mars de l’année prochaine. Victime collatéral de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, le constructeur ne pourra pas intégrer les services de Google à ses nouveaux smartphones. On vous en dit plus dès que possible.

Refresh rate? Umm 90Hz — Teme (特米) (@RODENT950) December 25, 2019

Source : ITHome