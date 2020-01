Huawei P40 Pro : découvrez enfin son design complet

Le Huawei P40 Pro continue de se dévoiler. Plus de deux mois avant la présentation officielle, une nouvelle poignée de rendus a été mis en ligne par un fabricant de coques de protection pour smartphone. On y découvre un double capteur photo avant logé dans un trou dans l’écran et un bloc rectangulaire à l’arrière.

Des rendus conçus par un fabricant de coques resté anonyme sont apparus sur Sina Weibo, le réseau social chinois, rapportent nos confrères de GSM Arena. Pour la première fois, on découvre dans les détails le design du Huawei P40 Pro. Cette nouvelle fuite coïncide avec les précédentes images disponibles, dont les rendus développés par OnLeaks.

Un écran troué façon Galaxy S10+ et un appareil photo façon Galaxy S20

Sur la face avant, on aperçoit un écran troué. Huawei a visiblement décidé de faire l’impasse sur la fine encoche des P30. Dans cette large cavité, le constructeur a placé un double capteur photo frontal pour les selfies. Les bordures paraissent étrangement plutôt épaisses. Il s’agit vraisemblablement d’un effet visuel dû à la coque. On imagine mal Huawei placer de larges bords en plus du trou dans la dalle. Du reste, l’écran AMOLED est visiblement incurvé.

Sans grande surprise, le dos du terminal est marqué par un imposant quintuple capteur photo disposé dans un rectangle. Cet set up rappelle beaucoup les Galaxy S20 de Samsung. Là encore, la disposition des capteurs corrobore une fuite survenue il y a quelques semaines. Quatre capteurs sont alignés à la vertical, à la manière des P30, et un dernier module est placé sur le coté, au dessus du flash et de l’autofocus laser.

Pour rappel, Huawei présentera les P40 et P40 Pro à Paris en mars 2020. Exclu du marché américain, le constructeur ne peut pas intégrer les applications et services de Google à ses smartphones. De même, Huawei n’est pas autorisé à déployer de mises à jour Android sur ses nouveaux terminaux. On vous en dit plus dès que possible sur la situation.

