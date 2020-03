Huawei P40 : comment suivre la conférence de lancement en direct

Huawei dévoilera son nouveau smartphone, le Huawei P40, lors d’un événement retransmis en direct. Retrouvez sur cette page toutes les informations pour suivre la conférence et la vidéo du livestream dès 14 heures.

En pleine pandémie mondiale de coronavirus, il faut bien le dire, c’est une période de vaches maigres pour la tech : après avoir fait miroiter l’espoir de présentations en ligne, nombre de constructeurs ont tout bonnement décidé de reporter le lancement de leurs produits sine die en attendant que la situation retrouve un semblant de normalité.

Ce n’est pourtant pas le cas de Huawei qui a décidé de maintenir le lancement des P40. Le constructeur a ainsi choisi de maintenir sa conférence de lancement le 26 mars 2020 à 14 heures, heure de Paris. La gamme P est en première ligne sur le plan de la photographie mobile.

Huawei P40 : toujours pas de course aux mégapixels ?

En particulier les modèles Pro. P10, P20, puis P30 ont à chaque fois impressionné par le bond en avant dans la qualité des clichés. Contrairement à des constructeurs concurrents comme Samsung et Xiaomi, Huawei refuse pour l’instant de céder à la course des mégapixels, préférant opter pour des capteurs plus larges, dotés de pixels plus gros.

Le résultat, ce sont des appareils qui sont capables de véritables miracles en conditions de faible luminosité voire en pleine nuit. L’autre point d’amélioration pour Huawei, c’est le zoom optique. Le P30 Pro était déjà à cet égard très impressionnant. Il faudra voir si cette année encore Huawei pourra impressionner ses concurrents, alors que le constructeur commence à être durement impacté par les conséquences des sanctions américaines.

Nous vous proposons de suivre cet événement ensemble. En fin d'article vous pourrez ainsi retrouver la vidéo du direct.