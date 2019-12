Huawei P40 et P40 Pro : découvrez leur design très proche du Galaxy S11 de Samsung

Le design des futurs P40 et P40 Pro de Huawei a été dévoilé sur Internet. Et le constat est immédiat : ils ressemblent tous deux aux rendus 3D du Galaxy S11 avec un bloc photo rectangulaire positionné dans un coin. Le P40 Pro en est plus proche encore avec son écran incurvé sur les quatre tranches.

Steve Hemmerstoffer a encore frappé. Le leaker français connu sous le nom de OnLeaks, a une nouvelle fois mis la main sur des schémas techniques de smartphones à venir. Et cette fois, il s’agit ni plus ni moins que du prochain duo de porte-étendard de Huawei, les P40 et P40 Pro, lesquels seront officialisés à Paris au mois de mars prochain. À partir de ces schémas, il a produit une ribambelle de rendus 3D pour les deux smartphones, lesquels ont été publiés par le site indien 91Mobiles.

En tête de cet article, vous retrouvez donc le P40 Pro et ci-dessous, vous pouvez observer le P40 classique. Ce sont deux smartphones relativement proches au niveau du design, plus que les P30 et P30 Pro. Rappelons que le premier reprenait le design « historique » de la série P, tandis que le second se rapprochait ostensiblement de l’ergonomie des Mate avec l’introduction d’un écran incurvé sur les deux côtés.

L’écran du P40 Pro est incurvé sur les quatre côtés

Le P40 et le P40 Pro conservent certaines différences de leurs prédécesseurs respectifs. L’écran du P40 serait plat tandis que celui du P40 Pro serait incurvé avec une différence par rapport au P30 Pro. En effet, le P40 Pro serait incurvé sur les quatre tranches. Une caractéristique ergonomique également constatée sur les rendus 3D du Galaxy S11 dévoilés aussi par OnLeaks.

Les écrans des deux smartphones seraient aussi grands, voire légèrement plus grands, que ceux de leurs prédécesseurs. La dalle du P40 mesurerait entre 6,1 et 6,2 pouces. Celle du P40 Pro serait comprise entre 6,5 et 6,7 pouces. La position de la webcam n’est pas révélée sur les images produites par le leaker. Mais il ne semble pas qu’une encoche ait été prévue. Si Huawei s’appuie sur des trous pour héberger une ou deux webcams, ils pourraient être placés à plusieurs endroits.

À l’arrière, la dalle de verre minéral qui habille le dos des deux modèles serait incurvée comme pour les P30. Vous pouvez constater que les P40 et P40 Pro adopteraient un bloc photo rectangulaire similaire à celui qui serait prévu sur le Galaxy S11. Le nombre d’objectifs n’est pas spécifié dans les rendus. Les rumeurs parlent de 5 capteurs photo dans le P40. Le contour des deux téléphones serait habillé de métal. Nous y retrouvons un port USB type-C, un haut-parleur, un tiroir pour les SIM, des boutons matériels pour la mise en marche et le volume (qui est conservé ici contrairement au Mate 30 Pro).

