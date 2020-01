Huawei veut remplacer les applications Google sur ses smartphones au plus vite

Huawei semble avoir définitivement tourné la page des services Google et s’est lancé dans une course contre la montre pour remplacer les applications de la firme le plus tôt possible. Des investissements considérables sont consacrés au développement d’alternatives à YouTube, Google Maps, Chrome ainsi que les autres applications très populaires de Google.

Cela fait plusieurs mois que Huawei a perdu sa licence Android qui le prive désormais des applications Google. Le constructeur a maintenant deux options : développer des solutions alternatives au plus vite ou attendre le désamorçage de la crise avec les États-Unis, une option qui paraît aujourd’hui périlleuse, tant l’administration Trump est déterminée à maintenir le statu quo. La preuve, aucun point concernant le constructeur n’est inscrit dans le récent accord commercial entre les États-Unis et la Chine.

À l’image de l’excellent Mate 30 Pro, les prochains P40 et P40 Pro de Huawei risquent d’être victimes des sanctions américaines. Le constructeur est condamné à combler le vide laissé par les applications Google. D’après le New York Times, Huawei s’active pour remplacer YouTube, Chrome, Google Search et autres dans les plus brefs délais.

Un véritable challenge

Il s’agit là d’une « tâche très difficile pour Huawei », a déclaré le président Guo Ping cité par le New York Times. La société a annoncé un investissement d’1,5 milliard de dollars dans le développement de ces applications. TomTom a récemment annoncé avoir conclu un accord avec Huawei pour son alternative à Google Maps.

Par ailleurs, lors de différentes conférences pour les développeurs organisées à New Delhi, Varsovie ou encore Sao Paulo, Huawei a promis de fortes récompenses aux éditeurs qui renfloueront son store App Gallery. Il s’agit d’une étape cruciale sur le chemin de la transition vers Harmony OS.

De l’avis de plusieurs experts, la mission s’annonce extrêmement compliquée. Créer des alternatives crédibles aux applications Google n’est pas une mince affaire. Avant Huawei, d’autres entreprises comme Nokia et Microsoft ont essayé de créer leur propre écosystème mobile. Le résultat, nous le connaissons tous. Les consommateurs sont attachés aux « applications bien connues que leurs pairs utilisent » explique Thomas Husson, analyste pour la société Forrester.

« Convaincre les développeurs de rallier un nouvel écosystème nécessite des investissements considérables et beaucoup d’efforts de marketing ». En Chine, les utilisateurs sont déjà habitués à de plateformes locales puisque YouTube, Google, Facebook et autres services occidentaux y sont interdits. En Europe et ailleurs dans le monde, Huawei devra gravir une montagne pour imposer ses propres solutions.

Source : New York Times