Huawei présente le Mate Xs, son 2ème smartphone pliable au prix de seulement 2499€

Huawei vient de lever le voile sur le Mate Xs, son second smartphone pliable. Très similaire au Mate X dévoilé lors du MWC 2019, le smartphone se distingue par une charnière centrale plus robuste et sa fiche technique revue, à base de Kirin 990 5G. On vous dit out ce qu’il faut savoir ce nouveau smartphone à écran pliable.

Lors d’une conférence diffusée en ligne, Richard Yu, PDG de la division mobile de Huawei, a présenté le Mate Xs, le successeur du Mate X. Comme annoncé, il s’agit surtout d’une version améliorée et remise au goût du jour de son premier smartphone pliable. D’un point de vue du design, le smartphone est donc identique à la première génération. Comme le Galaxy Fold, il s’agit d’un smartphone qui se convertit en tablette.

🛠 Kirin 990 et quadruple capteur photo Leica

Le Mate Xs est construit autour d’un écran pliable de 8 pouces une fois déplié. Replié, l’écran frontal mesure 6,6 pouces (19,5:9. Au dos, on trouve un écran secondaire de 6,3 pouces (25:9), juste à côté de l’appareil photo. Les deux écrans profitent d’une définition de 2480 x 2200 pixels. Richard Yu assure que les écrans utilisés sont plus robustes que ceux du Mate X. Comme promis, Huawei a aussi retravaillé la charnière « Falcon Wing Hinge Mecanism » (mécanisme de charnière en aile de faucon) qui permet à l’écran pliable de se plier. La structure est cette fois conçue à base de Liquid Metal.

Au coeur du Mate Xs, on trouve un SoC Kirin 990 épaulé par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. L’autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide Supercharge de 55W. Selon Huawei, cette technologie permet de récupérer 85% d’autonomie en l’espace de 30 minutes. Fidèle à ses habitudes, Richard Yu a comparé cette performance à la vitesse de recharge du Galaxy Fold. Selon le responsable, la recharge du Mate Xs est jusqu’à 2,3 fois plus rapide que celle du Fold. Richard Yu affirme aussi, chiffres à l’appui, que la connectivité 5G du Mate Xs est aussi plus rapide que celle offerte par le Fold de Samsung. C’est évidement à confirmer lors d’un test.

Côté photographie, Huawei a intégré un quadruple capteur photo conçu en partenariat avec Leica. L’appareil photo est composé d’un capteur principal de 40 mégapixels, d’un module téléfoto 8 mégapixels, d’un capteur 16 mégapixels et d’un module ToF dédié à la profondeur de champs. Pour rappel, le Mate X devait se contenter d’un triple capteur photo.

Côté logiciel, Huawei mise sur une version open source d’Android accompagnée de la surcouche EMUI 10. Privé de licence Android, la firme n’a pas pu intégrer les services Google à son smartphone pliable. A la place, Huawei a installé sa propre alternative, les Huawei Mobile Services. En l’absence du Play Store, il faudra se rendre dans App Gallery pour télécharger une application.

💰Quelle date de sortie et quel prix ?

Sans surprise, le Mate Xs est vendu au prix fort. Huawei propose en effet le smartphone pliable au prix de 2499 euros. Le Mate Xs sera disponible en Europe et en Chine dans le courant du mois de mars 2020. Plus cher que ses concurrents et privé des applications Google, le smartphone va-t-il parvenir à séduire les acheteurs européens ? On attend votre avis dans les commentaires.