Le Honor 600 Pro perd plus de 450 € : même processeur que le Galaxy S25 Ultra pour moins de 550 €

Lancé à 999 € dans sa version avec 512 Go de stockage, le Honor 600 Pro est à moins de 550 €, et donc quasiment à la moitié de son prix conseillé. C’est ce que coûte normalement un smartphone milieu de gamme. Et pourtant, le Snapdragon 8 Elite et les autres caractéristiques de ce modèle le mettent dans la même catégorie que les smartphones premium.

Le Honor 600 Pro est sorti au printemps dernier à 999,90 € dans la seule configuration commercialisée en Europe. Il dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Sur le papier, c’est un smartphone haut de gamme, mais l’offre proposée en ce moment sur AliExpress à l’occasion de la French Week permet de l’acheter à seulement 547,69 €.

607,69 € est le prix affiché, mais il suffit de renseigner le code promo PHD60 au panier pour profiter d’une réduction supplémentaire de 60 €. Cette double remise fait chuter son prix à 547 €. Cela représente 452,21 € d’économie, soit une réduction d’environ 45 %.

Un processeur puissant et une batterie de 6 400 mAh

Le Honor 600 Pro est propulsé par le Snapdragon 8 Elite, le processeur haut de gamme de Qualcomm que l’on retrouve notamment dans le Galaxy S25 Ultra. Il offre suffisamment de puissance pour jouer avec un niveau de détail élevé et assure une bonne fluidité dans toutes les applications. Les 12 Go de RAM offrent également assez de marge pour faire tourner les applications sans ralentissement.

Le smartphone dispose également de 512 Go de stockage, ce qui est très confortable pour garder vos données sans être obligé de faire le ménage régulièrement.

Le Honor 600 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,57 pouces, avec une définition de 2728 x 1264 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le pic de luminosité est l’un des plus élevés du marché : 8 000 nits pour certaines zones de l’écran lorsque des contenus HDR sont affichés.

À l’arrière, le smartphone est équipé d’un appareil photo principal de 200 MP, d’un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3,5x et d’un ultra grand-angle de 12 MP. La caméra frontale est d’une définition de 50 MP.

La batterie de 6 400 mAh du Honor 600 Pro offre deux jours d’autonomie d’après notre test. Elle est compatible avec une recharge filaire de 80 W et avec une recharge sans fil de 50 W. Enfin, le smartphone tourne sous MagicOS 10 basé sur Android 16. Le constructeur promet six années de mises à jour.


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