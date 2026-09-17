Google s’attaque enfin à ce défaut du Pixel qui arrangeait bien les voleurs

Se faire voler son smartphone est déjà une mauvaise nouvelle. Sur un Google Pixel, le voleur peut en plus empêcher toute localisation en quelques secondes, sans jamais déverrouiller l’appareil. Une nouvelle option d’Android pourrait enfin lui retirer cet avantage.

Google multiplie depuis plusieurs années les outils destinés à décourager les voleurs de smartphones. Détection automatique d’un vol à l’arraché, verrouillage à distance, question secrète, les couches de sécurité s’empilent. Le système a encore gagné en robustesse avec les protections antivol d’Android renforcées en début d’année. Reste une faille toute bête. Elle concerne les propres téléphones de la marque.

Quand un Google Pixel est verrouillé, un inconnu peut encore ouvrir les Paramètres rapides et désactiver toutes les connexions sans fil. Couper le mode avion suffit par exemple à empêcher l’appareil de signaler sa position. Seul un redémarrage bloque ce panneau, jusqu’au premier déverrouillage. La firme fait régulièrement évoluer ces raccourcis dans ses versions préliminaires, comme avec le bouton Wi-Fi indépendant réapparu dans Android Canary 2603. Publiée le 16 septembre, la dernière mouture s’attaque cette fois à ce problème.

Les Google Pixel pourraient bientôt exiger un déverrouillage pour couper le Wi-Fi ou le Bluetooth

D’après Android Police, cette version ajoute un réglage pour exiger le déverrouillage avant d’utiliser certains raccourcis. Dès son activation, une authentification par biométrie ou par code PIN devient obligatoire pour toucher au Wi-Fi, au Bluetooth, aux données mobiles et au mode avion. Sur l’écran de verrouillage, le panneau reste consultable. Lampe torche et autres boutons fonctionnent toujours sans déverrouiller le Google Pixel. Éclairer une serrure en pleine nuit ne demande donc aucun code. Ce fonctionnement hybride préserve l’accès aux fonctions du quotidien tout en empêchant un voleur de couper discrètement les connexions permettant de retrouver le téléphone. Il faudra activer l’option manuellement, car elle est désactivée par défaut.

Cette approche diffère de celle des autres grandes surcouches Android, qui rendent souvent le panneau totalement inaccessible sur l’écran verrouillé. Protéger le Bluetooth compte particulièrement, puisque le réseau de localisation hors ligne s’appuie dessus pour retrouver un appareil. Côté compatibilité, la série couverte par notre test du Google Pixel 11devra attendre la prochaine build Canary. Rien ne garantit l’arrivée de ce verrou dans une mise à jour stable. Réservées aux développeurs, ces versions s’avèrent plus instables que les bêtas. En attendant, les voleurs gardent encore un peu d’avance.