Bon plan Honor 600 : l’excellent milieu de gamme perd quasiment 150 €

Le Honor 600 est sorti il y a moins de cinq mois, mais son prix est déjà en baisse de près de 150 € grâce à une double réduction proposée par AliExpress. Ce smartphone dispose d’une grande batterie, d’un processeur performant et d’un appareil photo de 200 MP.

Honor 600

Sur AliExpress, le Honor 600 est affiché à 399,39 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le code promo PHD45 enlève ensuite 45 € au panier, ce qui ramène son prix à 354,39 €. Vous économisez 145,51 € par rapport au prix conseillé de 499,90 €, ce qui représente une baisse d’un peu moins de 30%.

L’offre concerne les coloris orange et noir. Le smartphone porte le badge Marque+, qui indique qu’AliExpress a vérifié son authenticité. La livraison est gratuite depuis la France. Le coupon PHD45 est valable dans le cadre de la campagne Local Day qui se termine le 7 septembre, mais il pourrait ne plus être disponible avant cette date.

Une grosse batterie sans être encombrant

La batterie du Honor 600 est d’une capacité confortable de 6 400 mAh pour un poids de 185 grammes. Le smartphone tient deux journées comme nous l’avons mesuré pendant notre test. La recharge filaire est d’une puissance de 80 W, et la charge inversée de 27 W. Cela permet de charger des écouteurs ou de dépanner un second téléphone. Le Honor 600 ne propose toutefois pas de recharge sans fil, contrairement au Honor 600 Pro.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,57 pouces affichant une définition de 2728 x 1264 pixels. Son taux de rafraîchissement adaptatif va jusqu’à 120 Hz, ce qui rend le défilement des pages et les animations plus fluides. La luminosité maximale annoncée est de 8 000 nits. C’est énorme par rapport à la moyenne du marché, mais il faut préciser que cela concerne les contenus HDR et certaines zones de l’écran, pas l’ensemble de la dalle en permanence.

Le Snapdragon 7 Gen 4 est le processeur qui se retrouve au cœur du smartphone. Il est accompagné de 8 Go de RAM. C’est une puce milieu de gamme performante couvre aisément les usages les plus courants du quotidien, y compris le multitâche et les jeux, même s’il n’atteint pas la puissance du Snapdragon 8 Elite présent sur la version Pro. Vous disposez par ailleurs de 256 Go de stockage.

Un capteur de 200 MP pour la partie photo

Au dos du Honor 600, la marque s’appuie sur un capteur principal de 200 MP au format 1/1,4 pouce. La stabilisation optique limite les flous lorsque l’utilisateur filme en mouvement. Un module ultra grand-angle de 12 MP est également présent à l’arrière. Pour les selfies, on retrouve une caméra frontale de 50 MP.

Le téléphone résiste aussi mieux aux accidents du quotidien que la moyenne. Ses certifications IP68, IP69 et IP69K attestent de sa protection contre la poussière, l’immersion et les jets d’eau à forte pression. Honor annonce enfin six ans de mises à jour Android et de sécurité, ce qui promet une utilisation pendant des années sans se retrouver rapidement avec un appareil sans support logiciel.

 


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