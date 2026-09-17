iPhone 18 Pro Max : Face ID a des problèmes avec certaines protections d’écran

Pour réduire la taille du Dynamic Island, Apple a caché le capteur Face ID sous l’écran de l’iPhone 18 Pro Max. Mais cette conception entre en conflit avec certaines protections d’écran mates.

On en parle depuis des années, Apple a enfin sauté le pas sur cette génération : le scanner Face ID de l’iPhone 18 Pro Max et la caméra selfie interne de l’iPhone Duo sont dissimulés sous l’écran pour laisser plus d’espace à l’affichage. On sait que d’autres constructeurs s’y sont cassés les dents, dont Samsung, qui a abandonné cette idée pour la caméra frontale de l’écran pliable de ses Galaxy Z Fold à cause de problèmes de conception et de qualité d’image.

Les tests vont nous permettre de déterminer comment s’en est sorti Apple à ce sujet, alors que l’iPhone Duo a déjà été critiqué pour son écran interne mat, qui semble trop peu lumineux en plein jour. Mais nous n’avons pas vraiment de retour pertinent sur cet appareil pour le moment, qui ne sort que le 23 octobre 2026. Pour l’iPhone 18 Pro Max en revanche, nous pouvons déjà nous fier à quelques prises en main, alors que ce modèle sort officiellement ce 18 septembre 2026.

Face ID sous l’écran n’aime pas les protections mates sur l’iPhone 18 Pro Max

Le Youtubeur Dave2D a observé que les signaux infrarouges pour scanner le visage de l’utilisateur du capteur Face ID sont bloqués avec les protections d’écran mates, empêchant la reconnaissance faciale de fonctionner correctement. Apple n’a pas prévenu ses clients de cette particularité, qui touche d’ailleurs aussi les lecteurs d’empreinte sous l’écran sur les smartphones Android. Vous voilà prévenus : si vous désirez ajouter une protection d’écran à votre iPhone 18 Pro Max, optez pour un modèle transparent.

Apple pourrait passer la vitesse supérieure l’année prochaine pour les 20 ans de l’iPhone. Il se murmure que la firme développerait un design très marquant, comme cela avait été le cas avec l’iPhone X à l’époque. On pourrait ainsi avoir un appareil sans Dynamic Island, avec tous les capteurs frontaux (scanner Face ID comme camera selfie) sous l’écran. La réception de cette fonctionnalité sur l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Duo pourrait toutefois forcer Apple à revoir ses plans.