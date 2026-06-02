Bon plan Honor 400 Pro : ce code fracasse le prix du smartphone, et c’est une excellente affaire !

Après le Honor 400, c’est maintenant au tour de la version Pro de passer à petit prix. Et cette fois encore, AliExpress ne fait pas les choses à moitié. Alors qu’il était en vente à 799 € à sa sortie, le Honor 400 Pro affiché à 462,02 € seulement sur le site de e-commerce. Et avec le code PHDFRS65, vous pouvez l’avoir à seulement 397,02 € !

Honor 400 Pro

AliExpress a dévoilé de nouveaux codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. Mais attention, ces codes valables depuis le 1er juin, sont à quantité limitée et certains sont déjà expirés ! Alors ne tardez pas trop si vous souhaitez vous équiper à prix réduit.

Vous cherchez un smartphone avec d’excellentes caractéristiques, mais pas cher ? Honor dispose d’un large choix de modèles puissants à prix agressif. C’est le cas du Honor 400 Pro qui est sorti à 799 €, ce qui est déjà un bon prix pour un tel smartphone. Mais en ce moment sur AliExpress, vous le trouvez à 462,02 € seulement. Et ça n’est pas tout ! Grâce au code PHDFRS65, vous avez une réduction supplémentaire de 65 € dans le panier, ce qui fait chuter son prix à 397,02 € !

Pour rappel, voici les différents codes actuellement valables sur Aliexpress :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques du Honor 400 Pro ?

Les smartphones haut de gamme sont généralement hors de prix. Mais le Honor 400 Pro est une exception. Ce modèle performant boosté à l’IA ne manque pas d’atouts, à commencer par sa puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 épaulée par 12 Go de RAM. Avec cette configuration, ce smartphone peut faire tourner les applications les plus exigeantes et vous offre une expérience fluide même en cas d’utilisation intensive. Vous profitez également d’un espace de stockage de 512 Go, ce qui vous permet de conserver de nombreux contenus directement sur votre smartphone.

La dalle est également à la hauteur puisque le Honor 400 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’une résolution de 2 800 x 1 280 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les couleurs sont riches et les contenus sont contrastés et lumineux pour vous permettre d’avoir une expérience qui n’a rien à envier à des smartphones bien plus chers.

Côté photo, le Honor 400 Pro ne fait aucun compromis malgré son prix. Il est doté d’un capteur principal de 200 MP accompagné d’un téléobjectif de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. Quant à elle, la caméra avant de 16 MP vous permet de faire des selfies détaillés. Enfin, sa batterie de 6 000 mAh est compatible avec la recharge rapide 100 W filaire et 50 W sans fil.


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