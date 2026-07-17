Honor Pad X8a : la tablette de 11 pouces perd 60 % de son prix et passe sous les 80 €

Affichée à 89,91 €, la Honor Pad X8a voit son prix chuter davantage sur AliExpress grâce à un code promo valable pour une durée limitée. Cette tablette de 11 pouces passe ainsi sous les 80 €, un tarif plutôt intéressant pour un modèle de marque doté d’un châssis métallique.

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Dans le cadre des promotions estivales, AliExpress affiche la Honor Pad X8a à 89,91 €. Il faut ensuite saisir le code VSFR11 dans le panier pour obtenir 11 € de réduction supplémentaire. Le prix final tombe ainsi à 78,91 €, avec la livraison gratuite depuis la France.

La tablette avait été lancée en France à 199,90 €. Vous économisez ainsi 121 €, ce qui représente une baisse d’environ 60 %. À moins de 80 €, on trouve surtout des tablettes de marques peu connues, généralement plus petites et moins bien équipées.

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Un écran de 11 pouces et quatre haut-parleurs

La Honor Pad X8a dispose d’un écran LCD de 11 pouces en définition 1 920 x 1 200 pixels. La fréquence d’affichage monte jusqu’à 90 Hz, ce qui rend le défilement des pages et les déplacements dans l’interface plus agréables qu’avec une dalle limitée à 60 Hz.

Ce format se prête bien au visionnage de films et de séries, mais aussi à la lecture, aux appels vidéo ou à la navigation depuis le canapé. Honor a également installé quatre haut-parleurs autour de l’appareil. Le son est mieux réparti lorsqu’on tient la tablette à l’horizontale, et il n’est pas nécessaire de sortir une enceinte pour regarder une vidéo dans de bonnes conditions.

La tablette est équipée d’un Snapdragon 680, une puce qui suffit pour couvrir les tâches les plus classiques du quotidien. Elle est ici épaulée par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas destinée aux gros jeux Android, mais elle convient pour YouTube, Netflix, la navigation web et les réseaux sociaux.

Son châssis métallique mesure 7,25 mm d’épaisseur et le poids reste juste sous les 500 grammes. La Honor Pad X8a conserve donc un gabarit raisonnable malgré son écran de 11 pouces. Sa batterie de 8 300 mAh peut tenir jusqu’à 14 heures en lecture vidéo, ce qui permet de l’utiliser pendant plusieurs jours lorsque les sessions restent occasionnelles.