Samsung Galaxy A56 : le smartphone passe à prix mini pendant cette vente flash, vite !

Habituellement proposé à prix attractif, le Samsung Galaxy A56 est encore plus intéressant durant le French Week. Vous pouvez en effet l’avoir à 264 € seulement au lieu de 499 € en cumulant la promotion en cours avec le code PHD30. C’est un prix sacrifié !

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Cette semaine, AliExpress brade de nombreux produits high-tech à l’occasion du French Week. Du 14 au 20 septembre, vous pouvez cumuler les offres en cours avec une série de codes qui font encore plus chuter les prix. Voici les codes promo à renseigner dans votre panier :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Vous cherchez un smartphone pas cher, mais suffisamment puissant pour faire tourner des applications exigeantes ? Le Galaxy A56 est un modèle polyvalent conçu pour vous offrir une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive. Normalement en vente à 499 €, ce smartphone de Samsung est disponible à seulement 294,66 € sur AliExpress. Mais ça n’est pas tout ! Durant le French Week, avec le code PHD30, vous pouvez l’avoir à seulement 264,66 €. Profitez-en pour vous équiper à petit prix.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy A56 ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, le Samsung Galaxy A56 est un smartphone de milieu de gamme qui ne manque pas d’atouts. Sous le capot, il embarque une puce Exynos 1530 couplée à 8 Go de RAM. Vous pouvez ainsi profiter d’une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive. Cette configuration vous permet également de bénéficier des dernières fonctionnalités en matière d’intelligence artificielle. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go, ce qui vous permet de conserver de nombreux contenus directement sur le smartphone.

Le Samsung Galaxy A56 est par ailleurs un smartphone endurant. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W. Cela vous offre une autonomie confortable tout au long de la journée.

Pour l’écran, ce smartphone est équipé d’une belle dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images sont contrastées, lumineuses et riches en couleurs.

Enfin, malgré son prix, la partie photo n’a pas été négligée. À l’arrière, le Samsung Galaxy A56 est équipé d’un grand-angle 50 MP, d’un ultra grand-angle 12 MP et d’un capteur macro 5 MP. À l’avant, le capteur selfie de 12 MP vous permet de réaliser des selfies détaillés.