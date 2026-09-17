GTA 6 : Rockstar annonce l’album officiel, lui aura droit à une sortie en physique, contrairement au jeu

Rockstar ne sort pas d’un jeu le 19 novembre 2026. GTA 6 sera accompagné de son propre album de musique officiel, contenant pas moins de 34 pistes.

On le sentait venir. Plusieurs indices, dont des messages énigmatiques de l’artiste Travis Scott, laissaient supposer que Rockstar avait des plans concernant la musique de GTA 6. C’est désormais officiel, le studio lance son propre album. Il promet “34 pistes originales qui capturent l’énergie électrique de Vice City et Leonida, d’un éventail d’artistes défiant les genres”.

Les six premiers morceaux peuvent être écoutés dès aujourd’hui, le reste des titres sera communiqué plus tard :

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

GTA 6 : un album officiel en CD et vinyle

Les précommandes sont ouvertes pour trois produits. Il y a d’abord le CD classique (CD audio de l’album complet et un livret dans un boîtier cristal) pour 16,99 euros. Une autre option est le vinyle (deux disques magenta transparents avec des éclaboussures bleues) pour 51,99 euros. Enfin, le vinyle édition limitée (deux disques magenta transparents remplis d’un liquide bleu, avec des illustrations et un packaging inédits qui reprennent le style emblématique de GTA 6) est proposé à 123,99 euros.

Si Rockstar annonce une disponiblité pour le 19 novembre sur ses réseaux sociaux, le site officiel indique un début des livraisons pour le 20 novembre en France. Au moment auquel ces lignes sont écrites, le vinyle édition limitée est déjà en rupture de stock. Après un trailer de gameplay diffusé en exclusivité pendant six heures sur Netflix, continue de casser les codes de l’industrie du jeu vidéo.

On ne peut s’empêcher de remarquer que Rockstar prévoit de commercialiser l’album officiel du jeu sous format CD et vinyle, alors que GTA 6 ne sera lui-même pas pressé sur disque. Pour rappel, le titre sortira en boîte sur PS5 et Xbox Series, mais sans galette et seulement avec un code d’activation à l’intérieur. Les joueurs auront au moins l’album pour compenser et obtenir un objet de collection lié au jeu.