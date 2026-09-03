Près de 300 € de remise sur le Poco F8 Ultra : un smartphone haut de gamme sous les 550 €

Le Poco F8 Ultra embarque l’une des puces les plus puissantes du moment, une batterie de 6 500 mAh et trois appareils photo de 50 MP. Lancé à 833 €, il revient actuellement à moins de 550 €.

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La version en promotion est celle disposant de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle est affichée à 590,36 € sur AliExpress. En saisissant le code promo PHD45 au panier, une réduction supplémentaire de 45 € s’applique et fait descendre son prix à 545,36 € au lieu de 833 €. Vous économisez 287,64 €, ce qui correspond à une baisse d’environ 35 %. AliExpress garantit l’authenticité du produit par la présence du badge Marque+.

Des performances dignes d’un smartphone ultra haut de gamme

Le Poco F8 Ultra s’adresse en priorité à ceux qui veulent beaucoup de puissance sans dépenser le prix demandé pour certains smartphones premium. Son Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm fait partie des processeurs Android les plus performants de sa génération. Il peut faire tourner les jeux les plus exigeants avec un niveau de détails élevé, tout en assurant une grande fluidité dans les applications quotidiennes.

La puce est accompagnée de 12 Go de mémoire RAM et d’un stockage UFS 4.1 de 256 Go. Une autre puce, le VisionBoost D8, est chargée d’améliorer le rendu graphique. Un système de refroidissement IceLoop de 6 700 mm² aide le téléphone à conserver ses performances pendant les longues sessions de jeu.

Le Poco F8 Ultra dispose d’un écran AMOLED 6,9 pouces et affiche une définition de 2 608 x 1 200 pixels. Son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz, et la luminosité maximale peut atteindre les 3 500 nits sur une partie de la dalle. Les formats Dolby Vision et HDR10+ sont également pris en charge.

Pour la partie audio, le smartphone dispose de haut-parleurs réglés par Bose, avec un petit caisson de basses indépendant pour renforcer le son.

Une batterie de 6 500 mAh et un véritable zoom optique

Sa batterie de 6 500 mAh fait partie des plus grandes capacités disponibles sur un smartphone haut de gamme. La charge filaire est d’une puissance de 100 W et Poco annonce un passage de 0 à 100 % en 38 minutes. La recharge sans fil est également disponible, avec une puissance de 50 W. Aucun adaptateur secteur n’est toutefois fourni dans la boîte.

Enfin, la partie photo est polyvalente : elle s’appuie sur un capteur principal de 50 MP qui est accompagné d’un ultra grand-angle et surtout d’un téléobjectif périscopique proposant un zoom optique 5x. Le Poco F8 Ultra est également certifié IP68, et est donc résistant à l’eau et à la poussière.