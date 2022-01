Halo Infinite dépasse les 20 millions de joueurs, un record historique pour la franchise

Halo Infinite fait un carton plein. Comme vient de l'annoncer le compte officiel de la licence sur Twitter, le dernier épisode enregistre le meilleur démarrage de la saga avec plus de 20 millions de joueurs depuis son lancement. Bien entendu, la disponibilité du titre sur le Xbox Game Pass y est pour beaucoup.

Bonne nouvelle pour Microsoft et 343 Industries, Halo Infinite s'impose comme l'un des cartons incontestables de cette fin d'année 2021. Comme vient de l'annoncer le compte officiel de la licence sur Twitter, le dernier opus a réalisé le meilleur démarrage de la saga avec plus de 20 millions de joueurs enregistrés depuis son lancement le 8 décembre 2021.

Une belle performance, surtout quand on sait que le titre revient de loin. Il faut rappeler que les premiers extraits de gameplay n'ont guère rassurer les joueurs, la faute à un rendu graphique daté et raté. Face aux nombreuses critiques, Microsoft a pris la sage décision de reporter d'un an la sortie du jeu, laissant ainsi le temps aux équipes de 343 Industries de corriger le tir.

Halo Infinite cartonne, merci le Xbox Game Pass

En même temps, la firme de Redmond n'avait pas le droit à l'erreur. La disponibilité d'Halo Infinite sur le Xbox Game Pass étant confirmée d'entrée de jeu par l'entreprise américaine, il fallait que le jeu soit réussi pour offrir une belle vitrine au service gaming et inciter les joueurs à s'abonner. “Avec plus de 20 millions de Spartans qui nous ont rejoint jusqu'à présent, nous sommes ravis d'annoncer que Halo Infinite est le plus grand lancement de l'histoire de la franchise Halo”, annonce le compte officiel Halo sur Twitter.

Reste maintenant à savoir si ce chiffre comprend seulement la version solo du titre (vendue à 59,99 €) ou bien s'il comprend également les joueurs qui ont accédé au titre via le Xbox Game Pass ou/et via le multijoueur gratuit sur Steam. Malheureusement, Microsoft comme 343 Industries ne sont pas rentrés dans le détail, mais on se doute que la disponibilité day-one du jeu sur le Xbox Game Pass a énormément aidé à son succès.

De notre côté, nous avons salué l'expérience offerte par Halo Infinite, à commencer par son gameplay solide, nerveux et fun. Nous avons noté toutefois quelques écueils concernant son monde ouvert, désespérément vide, et dénoncé le manque de fonctionnalités phares de la saga comme la possibilité de faire la campagne en coopération et le mode Forge. Il faudra attendre mai 2022 pour en profiter malheureusement.