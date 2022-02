Halo Infinite perd des joueurs à cause de son manque de contenu, mais ce n’est pas une fatalité

Halo Infinite a connu un démarrage tonitruant en décembre 2021 mais depuis, le nombre de joueurs ne fait que de baisser. La faute à un manque de contenu mais aussi à une myriade de bugs sur PC. Cependant, ce déclin n’est pas une fatalité.

Halo Infinite perd continuellement des joueurs. Le titre de Microsoft, sorti en décembre, a connu un démarrage en fanfare, réunissant plus de 20 millions d’adeptes. Mais depuis, ce chiffre ne fait que baisser.

Comme le note Windows Central, Halo Infinite ne fait que perdre des joueurs depuis son lancement. Il n’est ainsi plus parmi le top 5 des titres les plus joués sur Xbox (il est sixième) et sur Steam, il oscille entre 10 000 et 20 000 joueurs simultanément, contre 200 000 les premiers jours d’exploitation. Une dégringolade inquiétante pour un titre qui se doit d’être le fer de lance des jeux Microsoft, et qui de plus est free-to-play.

Pourquoi Halo Infinite ne peut il pas retenir ses joueurs ? Pour plusieurs raisons. Le manque de contenus, tout d’abord. Le multijoueur a en effet été amputé de modes historiques de la série, comme King of the Hill, Team Double ou Team Sniper. Le mode coop, qui permet de faire la campagne avec un ami, n’est aussi pas présent pour l'instant. De même, le manque de cartes dans le mode Big Team Battle est aussi à pointer du doigt (il y en a seulement 3) tout comme l’absence du mode Forge. Il s’agit ici d’éléments qui peuvent être rajoutés à postériori (certains sont même déjà prévu) par Microsoft.

Plus encore, on peut pointer du doigt un système de monétisation perfectible ainsi que des bugs graphiques légions sur PC. Dernier point important, le multijoueur est parasité par des tricheurs qui empêchent les autres de s’amuser et le matchmaking est à la ramasse.

Bref, une accumulation de petites choses qui handicapent le titre sur le long terme. Gageons que Microsoft corrige ces soucis afin de faire de son Halo Infinite le titre fort de cette génération de console.

