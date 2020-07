Halo Infinite : multijoueur gratuit, 120 FPS, le jeu phare de la Xbox Series X se dévoile un peu plus

Halo Infinite sera l’un des titres phares du lancement de la Xbox Series X. Le jeu pourrait proposer une partie multijoueur gratuite et ouverte à tous, selon un leak. Il pourrait également tourner à 120 images par seconde.

Halo Infinite a encore beaucoup à dévoiler. Le jeu s’est montré dans une première séquence de gameplay le 23 juillet dernier et les équipes de 343 Industries ont encore beaucoup de travail pour nous convaincre. Le nouvel épisode de la saga sera un jeu qui durera dans le temps, à prévenu Microsoft qui veut le faire évoluer pendant des années.

Pour cela, le titre pourrait offrir sur un multijoueur gratuit et ouvert à tous. C’est en tout cas que laisse penser cette fuite du magasin irlandais Smyths Toys Superstores, qui a publié une fiche produit avant de la supprimer immédiatement. Cette description, qu’on suppose être de Microsoft, nous donne également des infos techniques sur le jeu :

« La légendaire saga Halo revient avec la plus grande campagne solo de Master Chief et un incroyable multijoueur free to play. Profitez d’un jeu en 120 images par secondes et de temps de chargements réduits avec la Xbox Series X. »

Miser sur un multijoueur gratuit avec achat in-app pourrait être bénéfique pour Microsoft. Beaucoup de blockbusters se basent maintenant sur ce modèle, comme Fortnite ou Modern Warfare, avec succès.

Halo Infinite, un jeu qui a du mal à convaincre

Lors de la présentation de la première séquence de gameplay, les retours sur les graphismes ne se sont pas fait attendre. Alors que Microsoft promettait une vitrine technique pour sa console, la séquence nous a livré un jeu aux graphismes douteux, à peine dignes d’une Xbox One. Des critiques entendues par le développeur 343 Industries. Celui-ci a indiqué que le jeu n’était pas encore terminé et que les développeurs avaient encore beaucoup de travail pour améliorer cet aspect avant la sortie.

A lire aussi – Halo Infinite, Fable, Forza… voici la liste des jeux exclusifs qui sortiront sur Xbox Series X

Celle-ci est fixée dans quelques mois, cinq, grand maximum. Graphiquement, le jeu inquiète donc et pourrait ne pas être la claque graphique que nous étions en droit d’attendre. Il faudra juger sur pièce lors de la sortie du jeu et de la console.

Source : The Verge