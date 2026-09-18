GTA 6 : Rockstar promet une radio « nouvelle génération » pour des virées en musique

GTA 6 reste dans la lignée de ses prédécesseurs avec une attention particulière portée sur la musique du jeu. Aussi bien celle qui accompagne l’action que celles que vous écoutez à la radio intégrée.

Radio GTA 6
Lucia et Jason dans GTA 6

Quand on parle de GTA, impossible de ne pas évoquer la radio. Celle que vous pouvez allumer lorsque vous êtes à bord d’une voiture, avec plusieurs stations disponibles comme dans la vraie vie. Grâce à de multiples partenariats avec différents labels, il est possible d’écouter des titres de Dr. Dre, Queen, David Bowie, Phil Colins, Ice Cube, Marvin Gaye, Elon John et bien d’autres. C’est simple : certains joueurs lancent parfois le jeu juste pour se faire une petite virée en musique.

Forcément, GTA 6 est aussi attendu au tournant sur cet aspect. Rockstar est déjà très confiant sur la qualité de la bande-originale du jeu puisque l’éditeur a déjà annoncé l’album officiel de GTA 6. Et tout en bas de l’article de blog correspondant, on trouve une phrase qui pourrait passer inaperçue : « Restez à l’écoute pour en savoir plus sur la musique de Grand Theft Auto VI, notamment la bande originale dynamique, la nouvelle génération de radio intégrée au jeu, et bien plus encore ».

Une « nouvelle génération de radio » pour GTA 6

Passons sur la « bande originale dynamique », un procédé où la musique évolue en fonction de ce qu’il se passe à l’écran. Ce qui nous intéresse ici, c’est la radio. Que veut dire Rockstar par « la nouvelle génération de radio intégrée au jeu » ? À ce stade, on ne peut se baser que sur des rumeurs, mais cela donne quand même une petite idée. Outre la présence de nouveaux artistes (on parle d’une station tenue par DJ Khaled ou d’une autre par Drake), Spotify pourrait s’associer à GTA 6.

Lire aussi – GTA 6 : cet acteur est dans l’une des meilleures séries de 2026, il incarne aussi un personnage important du jeu de Rockstar

La plateforme de streaming audio fait en effet la promotion du jeu à grands renforts de panneaux publicitaires géants. Il n’en faut pas plus pour imaginer une fonction qui permettrait aux joueurs d’importer leurs playlists Spotify dans la radio de GTA 6. Et peut-être pas uniquement en voiture : on peut voir le personnage de Lucia porter des écouteurs dans un trailer, ce qui laisse penser que la musique personnalisée sera également de la partie en marchant. Réponse à la sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026.


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