French Week Xiaomi Pad 7 : petit prix, grande puissance et maxi endurance, cette tablette est exceptionnellement bradée

Le French Week continue jusqu’au 20 septembre sur AliExpress. Durant cette courte période, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech avec une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. C’est le cas de la Xiaomi Pad 7 qui passe à 228,28 € seulement avec le code PHD30.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En proposant des appareils puissants à prix accessible, Xiaomi est devenue est une marque incontournable dans nos maisons. Si vous cherchez une tablette performante au rapport qualité-prix imbattable, ce bon plan devrait vous plaire. Normalement en vente à 481€ dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, la Xiaomi Pad 7 voit son prix chuter durant le French Week.

Vous pouvez ainsi la trouver à seulement 258,28 € avec la livraison rapide et gratuite directement depuis la France. En plus, c’est un produit certifié Marque +, donc vous ne prenez aucun risque sur la qualité. Mais ça n’est pas tout ! Ayant le French Week qui se déroule jusqu’au 20 septembre, vous pouvez renseigner le code PHD30 dans votre panier pour avoir 30 € de réduction supplémentaire. Son prix chute alors à 228,28 € seulement.

Voici la liste complète des codes à utiliser en ce moment sur AliExpress :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Quelles sont les caractéristiques de la Xiaomi Pad 7 ?

À son prix normal de 481 €, la Xiaomi Pad 7 offre déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais à seulement 228,28 €, c’est tout simplement une affaire !

Sous le capot, cette tablette est équipée d’une puissante puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm couplée à 8 Go de RAM. Elle est capable de faire tourner des applications gourmandes sans aucun ralentissement. Grâce à son espace de stockage de 256 Go, vous pouvez conserver vos précieux contenus directement sur votre tablette.

Ce modèle est par ailleurs doté d’un bel écran CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces. La dalle profite d’une définition de 3200 x 2136 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience fluide, avec des images contrastées et riches en couleurs. Enfin, la Xiaomi Pad 7 dispose d’une batterie XXL de 8850 mAh qui vous offre une autonomie confortable.