En attendant GTA 6, vous pouvez jouer gratuitement à GTA Vice City et GTA 3 sur votre navigateur

Un nouveau portage web de GTA Vice City et GTA III a été mis en ligne, rendant les jeux cultes accessibles gratuitement pour le monde entier. Si certains vont adorer redécouvrir ces pépites avant de se jeter sur GTA 6, pas sûr que Rockstar voit ce cadeau d’un très bon oeil.

À ce stade, il ne reste plus grand-chose d’autre à faire qu’attendre la date de sortie de GTA 6. Rockstar nous a déjà (ou enfin, c’est selon) montré à quoi ressemble son jeu sous toutes les coutures. Nous avons la date et l’heure de sortie, et même un moyen d’y jouer légèrement en avance si vous vous trouvez sur Xbox. Il n’y a donc plus qu’à prendre son mal en patience. Et quoi de mieux pour cela que de se plonger dans les anciens épisodes de la licence ?

Après tout, GTA regorge d’épisodes plus cultes les uns que les autres. Et si Rockstar a récemment tenté de capitaliser sur ces opus les plus légendaires avec la collection The Trilogy, certains d’entre eux sont dorénavant disponibles gratuitement sur Internet. Nous ne parlons pas ici de piratage, mais bien d’un portage pour navigateur web, disponible d’un simple clic pour qui connaît la bonne adresse. Ce qui, à vrai dire, n’est pas beaucoup plus légal.

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GTA Vice City et GTA 3 disponibles gratuitement sur navigateur, mais pour combien de temps ?

Il suffit en effet de se rendre sur le site de Queng pour se voir directement proposer de jouer à GTA Vice City ou GTA 3. En cliquant sur l’un des deux jeux, celui-ci se lance après un court temps de chargement. Ces versions prennent en charge le combo clavier/souris, ainsi que les manettes PlayStation et Xbox. Il est par ailleurs possible de remapper les touches depuis les paramètres. Enfin, les jeux sont disponibles en plus de 30 FPS (ce qui, pour rappel, ne sera pas le cas de GTA 6), bien que les développeurs vous conseillent de ne pas dépasser les 30 FPS pour éviter de déclencher de nombreux bugs.

Les plus connaisseurs auront remarqué qu’il s’agit en réalité d’un autre portage mis en ligne en fin d’année dernière : celui de DOS Zone, qui n’a pas tardé à être supprimé après avoir subi les foudres de Rockstar. Pour rappel, le studio avait porté plainte pour viol de copyright, quand bien même le site exigeait des joueurs une preuve qu’il possédait une version physique du jeu. Une précaution avec laquelle ne s’embête pas Queng. Autant dire que le site ne devrait pas tarder à tomber lui aussi.