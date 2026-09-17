Le prix des iPhone va encore augmenter, et Samsung n’y est pas étranger

Apple va payer plus cher la RAM et le stockage des iPhone, ce qui devrait entraîner une nouvelle hausse de prix des produits. Son fournisseur n’est autre que Samsung.

Apple iPhone 18 Pro
Crédit : Apple

Apple a augmenté le prix de ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max par rapport aux modèles de la génération précédente. Et la situation n’est pas près de s’arranger. Selon le média DigiTimes, ses coûts de production vont être revus à la hausse au premier trimestre 2027, suite à la signature d’un nouvel accord avec Samsung, qui lui fournit la mémoire DRAM et NAND.

Dans quelques mois, Apple devrait payer près de 2 $ par Go de RAM LPDDR5X, contre 1,56 $ au premier trimestre 2026. Le tarif au Go du stockage NAND passerait lui à 0,33 $, contre 0,26 $ précédemment. On assiste donc à une hausse de 22 % aussi bien pour la DRAM que pour la NAND. Si l’on prend l’exemple d’un iPhone 18 Pro de base (12 Go de RAM et 256 Go de stockage), la mémoire seule représentera donc 108,48 $ de coûts pour Apple, contre 85,28 $ actuellement.

Écrans, puces mémoire, Samsung est heureux de fournir Apple pour ses iPhone

Sachant qu’Apple a déjà absorbé une partie de la hausse des coûts de la mémoire pour ne pas faire s’envoler d’un coup le prix des iPhone 18 Pro, on peut anticiper une montée des prix chez la marque à la pomme l’année prochaine. Reste à savoir si les iPhone 18 Pro seront concernés, ou si Apple attendra plus tard dans l’année avec la nouvelle génération. Le prix des iPhone 17 a augmenté à la sortie des iPhone 18 Pro, on sait donc qu’Apple peut s’attaquer aux tarifs de ses mobiles déjà sur le marché. La situation est aussi inquiétante pour l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 attendus en mars prochain. Censés se positionner sur le segment d’entrée de gamme chez Apple, ils risquent d’avoir du mal à être compétitifs.

Apple aurait ouvert des négociations avec des fournisseurs chinois pour se procurer de la mémoire à moindre coût. Mais l’opération était difficile à concrétiser, entre incertitudes sur la fiabilité de ces composants et les sanctions des États-Unis envers l’industrie des semiconducteurs chinoise. Décidément, les ventes d’iPhone font les affaires de Samsung, qui fournit aussi l’écran pliable de l’iPhone Duo environ 250 $ par unité.


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