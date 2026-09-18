YouTube : vos vidéos sont bloquées en basse qualité ? Vous n’êtes pas seul

Plusieurs utilisateurs rapportent un énième bug sur YouTube : ils ne peuvent pas regarder leurs vidéos dans la qualité maximale puisque les options de résolution les plus hautes ont disparu. En attendant la résolution de ce problème, des utilisateurs partagent leurs solutions temporaires, mais elles restent parfois vaines.

Sur YouTube, les bugs se suivent mais ne se ressemblent pas. Quoique… Google a récemment résolu un dysfonctionnement qui empêchait les utilisateurs de se connecter sur leur console ou sur leur Smart TV. Néanmoins, la plateforme rencontre un autre problème, que la firme de Mountain View avait déjà corrigé l’an dernier.

YouTube propose plusieurs options de résolution – de 240p à la 4K –, mais vous regardez probablement vos vidéos dans la qualité maximale disponible. Pourtant, depuis au moins un mois, certains utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent visionner leur contenu, au mieux, qu’en 480p.

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Ce bug YouTube bride la résolution maximale des vidéos à 480p

C’est, comme souvent, sur Reddit que les témoignages ont commencé à fleurir. Et ce bug de résolution des vidéos sur YouTube semble s’éterniser puisque certains signalements remontent déjà à plus d’un mois.

L’origine de ce dysfonctionnement reste floue, une chose est sûre toutefois : il s’agit bien d’un bug. On aurait pu supposer que les options de résolution maximales devenaient une exclusivité des comptes Premium. Mais, comme le souligne Android Authority, les témoignages viennent autant d’utilisateurs disposant de la version gratuite de YouTube que d’utilisateurs payant un abonnement.

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Autre indice émergeant des signalements : ce dysfonctionnement semble confiné à l’application mobile de la plateforme. Google n’ayant pas encore reconnu ce bug, les utilisateurs touchés partagent leurs solutions temporaires, comme le fait de vider le cache de l’application, ou encore le fait de la désinstaller pour la réinstaller.

Cependant, quand ces manipulations ne sont pas vaines, leurs effets sont éphémères, le problème finissant par ressurgir. Il n’y a plus qu’à espérer que Google corrige rapidement le problème.