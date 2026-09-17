DJI Flip : un cadeau est offert pour l’achat de ce drone de poche pliant avec protections d’hélices, c’est parfait pour le vlog et le voyage

S’il y a bien un drone qui se démarque du lot, c’est le DJI Flip. Ce modèle de seulement 249 grammes se range facilement dans un sac grâce à son astucieux système qui permet de le plier en 4. Et il offre une sécurité en vol grâce à ses protections d’hélices intégrées. Et tout ça pour moins de 350 euros. On vous explique tout.

DJI Flip

La marque DJI a développé au fil des années une multitude de drones différents. Chaque gamme est destinée à des publics et des usages différents. Ainsi les Neo sont plutôt destinés aux débutants, les Mini et les Lito sont ultra-compacts tout en offrant de bonnes performances en vidéo, les Mavic offrent le meilleur de DJI dans un format compact… Le DJI Flip est lui à classer entre les DJI Neo et les DJI Mini puisqu’il offre à la fois la sécurité apportée par les protections d’hélices et des aides au pilotage très pratiques mais aussi d’excellentes performances en vidéo et une autonomie de vol de plus d’une demi-heure.

Pour le moment, il n’existe qu’un seul modèle disponible à partir de 349 euros avec la manette DJI RC-N3. Et en ce moment, vous avez en cadeau une gourde de sport DJI offerte (valeur 29 euros). Mais vous pouvez opter pour la version avec la manette DJI RC 2 qui intègre directement un écran et qui dispense donc d’utiliser son smartphone pour avoir un retour vidéo. Cette version est à 509 euros. Enfin, vous pouvez opter pour le bundle Fly More qui comprend la manette DJI RC 2, 3 batteries, une station de recharge et un sac de transport. Ce bundle est lui disponible pour 619 euros.

DJI Flip : le parfait compromis entre les DJI Mini et les DJI Neo

La grande peur des pilotes de drone débutant est de heurter un obstacle et ainsi de faire tomber et casser son drone tout neuf. Avec le DJI Flip, vous bénéficiez d’une protection complète des hélices couplé à un système de détection infrarouge 3D qui permet d’éviter les accidents bêtes. DJI a réussi l’exploit d’intégrer cette protection tout en gardant un design ultra-compact et léger. Ainsi le DJI Flip se plie en 4 pour se ranger et il ne pèse que 249 grammes. Il vous dispense donc de formation et d’examen pour pouvoir le faire voler en toute légalité.

Le DJI Flip est aussi un modèle intelligent qui va vous faciliter le pilotage. Il décolle directement depuis la paume de votre main. Il dispose de 6 modes de prises de vue intelligents qui vous permettent de faire des plans vidéos de qualité professionnelle sans être un as du pilotage. Avec ActiveTrack, le DJI Flip est capable de suivre un sujet sélectionné de façon autonome. En plus, la qualité vidéo est impressionnante avec des images en 4K HDR 60 fps pour un rendu bluffant de réalisme ou 4K 100 fps pour faire des ralentis. Vous pouvez aussi choisir de faire des prises de vue verticale en 2,7K pour faire de magnifiques Reels par exemple. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, vous avez jusqu’à 31 minutes de vol avec une seule batterie.


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