En attendant GTA 6, Rockstar fait un très beau cadeau aux joueurs de GTA 5

Rockstar ne daigne toujours pas démarrer le cycle marketing de GTA 6, mais ça ne veut pas dire que le studio ne prépare pas déjà l'arrivée de son mastodonte. En effet, une très jolie surprise attend les joueurs de GTA 5 se contentant encore de la version old gen du jeu.

gta 5 michael

Avez-vous entendu parler de GTA 6 ? Allez, on va faire le pari que oui, ne serait-ce que parce que la Terre entière ne parle plus que de ça depuis quelques mois. Il faut dire que, cette fois ça y est, normalement, si tout va bien, si les astres s'alignent et si Rockstar ne nous fait pas encore la mauvaise surprise de repousser la sortie, le jeu le plus attendu de tous les temps devrait enfin sortir en novembre prochain.

Cela vous semble peut-être proche, mais pour ceux qui attendent le jeu depuis littéralement une décennie, l'attente est tout bonnement insupportable. Beaucoup retournent alors sur GTA 5 pour passer le temps. À défaut d'un nouveau trailer ou même de la moindre information officielle, Rockstar a décidé de faire un petit cadeau à ces derniers. Plus précisément, à ceux qui n'ont pas pu profiter de la dernière version du jeu pour les consoles de dernière génération.

Sur le même sujet — Ce mod hilarant de GTA 5 réduit la taille du jeu à seulement 2,5 Go… mais pas sans quelques sacrifices

Les meilleures versions de GTA 5 sont désormais disponibles gratuitement

En 2022, Rockstar lançait en effet une version de GTA 5 optimisée pour PS5 et Xbox Series X, tandis qu'une version Enhanced du jeu est arrivée sur PC l'année dernière. Comme toujours pour ce genre de refresh, il s'agit surtout d'améliorer les graphismes et les performances du titre pour les adapter à une expérience de console new gen. Seulement voilà, la mise à jour ne se faisait alors pas gratuitement.

Jusqu'à aujourd'hui. Rockstar a en effet annoncé que la mise à jour aux PS5/Xbox Series X et vers la version Enhance sur PC peut désormais se faire sans débourser un sou. Une excellente nouvelle pour les joueurs passés entre-temps vers les dernières consoles à date ou s'étant équipés d'un PC plus performant… mais qui pourrait également cacher une nouvelle bien plus regrettable : l'inévitable arrêt du support de GTA Online sur PS4 et Xbox One, qui laissera leurs derniers utilisateurs sur le carreau.


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