Bose dévoile deux nouveaux modèles d’écouteurs oreilles libres : Bose Ultra et Bose Sport

Les Bose Ultra (2e génération) et Bose Sport sont les nouveaux écouteurs oreilles libres de la marque, alliant conception ouverte et qualité audio.

Bose ajoute deux nouveaux produits à son catalogue : les écouteurs oreilles libres Bose Ultra de 2nde génération et Bose Sport. Ils sont conçus pour “profiter de sa musique sans se couper du monde extérieur” et offrir un confort suffisant pour être porté sans gêne toute la journée, explique la marque. La technologie Bose OpenAudio a été développée pour produire un son riche malgré une conception entièrement ouverte. Le fabricant précise que le transducteur est associé à une structure acoustique “rigoureusement maîtrisée” pour délivrer un son précis directement à l’oreille, le tout en limitant les fuites sonores.

Ces écouteurs ne nécessitent pas de contact ferme avec la tête, ce qui est le cas des dispositifs à conduction osseuse, qui sont en général recommandés pour la pratique sportive. Les Bose Ultra et Bose Sport diffusent le son dans l’air à proximité de l’oreille plutôt que par des vibrations osseuses. Bose assure que ce design permet “un son plus riche et plus naturel, avec un maintien confortable et sans pression”.

Bose intensifie ses efforts sur le segment des écouteurs oreilles libres

Le traitement numérique Bose SoundDesign a pour tâche l’équilibre entre la limpidité et les basses profondes. La fonction Bose SpeechClarity d’isolation de la voix optimisée par l’IA donne plus de clartés aux appels, alors que chaque oreillette est aussi équipée d’un microphone dédié et d’une unité de captation vocale. Les deux modèles sont compatibles Bluetooth Core 5.4, connectivité multipoint avec deux appareils, Google Fast Pair pour une connexion rapide aux appareils Android, ainsi qu’avec les codecs SBC et AAC.

Les Bose Ultra de 2e génération conservent leur forme courbée et y ajoutent un capuchon métallique revisité avec une finition biseautée. Ils supportent le mode Cinéma (basé sur la technologie TrueSpatial) pour un espace sonore plus large et plus immersif pour les contenus vidéo et les podcasts, ainsi que Snapdragon Sound avec aptX Adaptive.

Les Bose Sport sont pensés pour la course à pied, le fitness et de nombreuses activités de plein air. “Ils privilégient la stabilité, le confort et la durabilité, avec des commandes physiques faciles à utiliser pendant l’entraînement”, indique la marque. Ils sont certifiés IP54 pour leur résistance à la transpiration, aux éclaboussures et à la poussière.

Ils seront disponibles le 1er octobre, à 299,95 € pour les Bose Ultra (autonomie de neuf heures de lecture sur une seule charge et jusqu’à 19,5 heures supplémentaires avec l’étui) et 199,95 € pour les Bose Sport (autonomie de sept heures de lecture sur une seule charge et jusqu’à 22 heures supplémentaires avec l’étui).