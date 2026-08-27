Le grand aperçu de GTA 6 est sorti sur Netflix, voici ce qu’on en retient

Le grand moment est arrivé. Rockstar Games a diffusé sur Netflix 26 minutes de gameplay de GTA 6. On en a pris plein la vue.

GTA 6 Netflix
Crédit : Rockstar Games

Une claque visuelle. C’est ce qu’on retient majoritairement des 26 minutes de gameplay de “l’aperçu attendu” de GTA 6 diffusé sur Netflix. Rockstar Games annonce que toutes les images ont été capturées sur PS5, et elles sont sublimes. Levons les doutes d’emblée : si ce qu’on a vu ressemble à l’expérience que pourront vraiment vivre les joueurs, ce nouveau Grand Theft Auto sera de très loin l’open world le plus réaliste jamais conçu dans l’industrie du jeu vidéo. C’est ce que l’on pouvait attendre, certes. Mais, on en a désormais la confirmation.

Vice City est à la fois magnifique et pleine de vie. Le détail accordé aux animations et aux expressions faciales semble aller encore plus loin que sur Red Dead Redemption 2. On a encore en tête cette scène de l’ouverture du toit de la décapotable, plus vraie que nature. Rockstar avait la pression : GTA 6 devait faire passer un cap graphique à l’ensemble du marché jeu vidéo, le tout en ne sortant au départ que sur consoles, moins puissantes que les PC haut de gamme. On a envie de dire que le pari est réussi, même s’il faut encore attendre d’y jouer manette en main pour en avoir la certitude.

GTA 6 ne sera pas une révolution de gameplay

Côté gameplay, c’est en revanche du grand classique : on enchaîne entre les scènes de conduite et de tir. Les premières ont l’air assez jouissantes, les secondes peut-être un peu trop classiques. On a l’impression que GTA 6 ne réinvente rien pour les combats. Au-delà des visuels époustouflants, on a affaire à un jeu de tir à la troisième personne avec un système de couverture. Une fonction de bullet time est intégrée, comme dans Red Dead Redemption 2, sans qu’on sache encore comment l’activer.

L’essence du jeu paraît reposer sur la relation entre les deux protagonistes, Lucia et Jason, un couple latino. Quand l’un conduit, l’autre tire sur les poursuivants. Si l’un est en difficulté, l’autre vient à sa rescousse. En bas à droite de l’écran, une jauge indique quel est l’état du rapport entre les deux. Des actions comme se tenir la main permettent de la faire évoluer. De ce que l’on a vu, on doit pouvoir choisir lequel incarner dans le monde ouvert. Mais, dans les missions de l’histoire principale, tout est scripté, et on laisse le jeu dicter le rythme et le personnage qu’on incarne.

Cette vidéo de 26 minutes s’est surtout attardée sur des séquences narratives. On a finalement peu vu les possibilités offertes par le monde ouvert : on peut jouer au basket, faire de la musculation, conduire un jet ski, boire une bière devant la TV, sauter en parachute (quelle vue superbe sur la ville)… et sans doute bien d’autres choses qui n’ont pas été montrées ici.

Première étape validée pour Rockstar : GTA 6 a créé l’événement

Concernant l’intrigue, on comprend que les deux tourtereaux ont besoin d’argent. Les braquages ne suffisant plus, ils acceptent des boulots plus lucratifs, mais aussi bien plus dangereux. Ils sont par exemple engagés comme gardes du corps ou comme chauffeurs pour semer la police. Du GTA, en somme. Les développeurs s’amusent aussi des tendances sur les réseaux sociaux, avec Lucia et Jason qui volent une voiture avec un individu caché dans le coffre dans le cadre d’un “trunk challenge”, qui finit en course-poursuite avec les autorités.

L’aperçu étendu de GTA 6 a été rendu disponible sur Netflix ce 27 août à 21 h et sera publié sur les plateformes sociales gratuites le 28 août à 3 h. Twitch (des streamers réagissaient en direct à la vidéo) et Netflix ont d’ailleurs connu des difficultés techniques pour absorber l’afflux de visiteurs, preuve, s’il en fallait une, que les joueurs étaient au rendez-vous de cet événement si spécial.

GTA 6 sort le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. On ne sait pas si d’autres trailers sont prévus entre-temps. L’attente risque en tout cas d’être longue, Rockstar nous en a mis une nouvelle fois plein la vue. On espère toutefois que le studio nous réserve quelques surprises, car on a vraiment l’impression d’avoir vu un GTA 5 en bien plus beau, sans mécaniques nouvelles.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy S27 sera privé du nouveau design de Samsung, voici à quoi il va ressembler

Après les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro, c’est au tour du Galaxy S27 de base de fuiter à travers plusieurs rendus. Ce modèle conserve un design traditionnel de Samsung….

Ces sept smartphones sont les seuls à pouvoir faire tourner la nouvelle IA de Google

Pour accéder aux outils d’IA conçus par Google, la mouture d’Android présente sur le mobile compte désormais beaucoup moins. Les possibilités offertes reposent surtout sur ses composants internes. Une fiche…

Cette friteuse Ninja 7-en-1 passe de deux zones à un seul grand bac de 10,4 L : son prix est en chute de 40%

Le Ninja Foodi Flex 7-en-1 est un airfryer à double compartiment dont le tiroir peut transformer en un grand bac de 10,4 litres. Son prix est actuellement en baisse de…

Deux ans plus tard, le FSD de Tesla n’a toujours pas réglé ses comptes avec les trains

Depuis 2024, Tesla voit son Full Self-Driving échouer devant un scénario routier bien précis. Malgré le défilé rapide des nouvelles versions, ce défaut persiste. Des images tournées cette semaine aux…

Trois semaines après sa sortie, le Galaxy Z Flip 8 perd 500 € sur son prix : les Buds 4 offerts en bonus

Samsung baisse drastiquement le prix de son nouveau smartphone pliable. Proposé actuellement en promotion, le Galaxy Z Flip 8 revient à 799 € au lieu de 1 299 € dans…

N’installez surtout pas cette mise à jour de Windows 11, elle saccage votre bureau

Windows 11 accueille une nouvelle version optionnelle avec trois fonctionnalités espérées depuis longtemps. Pourtant, les premières réactions apparues après son lancement refroidissent fortement les attentes. Sur quantité d’ordinateurs, son application…

Les Pixel 11 Pro ont un bug de son quand vous enregistrez une vidéo, mais il y a des solutions

Des internautes font état d’un nouveau bug sur leur Pixel 11. Il se manifeste quand vous filmez avec le mobile dans certaines conditions. À ce stade, on en ignore la…

Mars cachait encore une bizarrerie et cette découverte relance le débat sur son mystérieux passé

Mars cache de nombreux secrets dans ses profondeurs et les scientifiques les percent peu à peu. Parmi eux figure une « anomalie » thermique récemment découverte. Et elle pourrait être l’une des…

Google Messages : ce bug agaçant vient mettre le bazar dans vos conversations

Un nouveau bug affecte certains utilisateurs de Google Messages : leurs conversations, aussi bien individuelles que de groupe, se mettent soudainement à se diviser en plusieurs fils. Ce n’est pas des…

Nouveautés Netflix septembre 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.