Le grand aperçu de GTA 6 est sorti sur Netflix, voici ce qu’on en retient

Le grand moment est arrivé. Rockstar Games a diffusé sur Netflix 26 minutes de gameplay de GTA 6. On en a pris plein la vue.

Une claque visuelle. C’est ce qu’on retient majoritairement des 26 minutes de gameplay de “l’aperçu attendu” de GTA 6 diffusé sur Netflix. Rockstar Games annonce que toutes les images ont été capturées sur PS5, et elles sont sublimes. Levons les doutes d’emblée : si ce qu’on a vu ressemble à l’expérience que pourront vraiment vivre les joueurs, ce nouveau Grand Theft Auto sera de très loin l’open world le plus réaliste jamais conçu dans l’industrie du jeu vidéo. C’est ce que l’on pouvait attendre, certes. Mais, on en a désormais la confirmation.

Vice City est à la fois magnifique et pleine de vie. Le détail accordé aux animations et aux expressions faciales semble aller encore plus loin que sur Red Dead Redemption 2. On a encore en tête cette scène de l’ouverture du toit de la décapotable, plus vraie que nature. Rockstar avait la pression : GTA 6 devait faire passer un cap graphique à l’ensemble du marché jeu vidéo, le tout en ne sortant au départ que sur consoles, moins puissantes que les PC haut de gamme. On a envie de dire que le pari est réussi, même s’il faut encore attendre d’y jouer manette en main pour en avoir la certitude.

GTA 6 ne sera pas une révolution de gameplay

Côté gameplay, c’est en revanche du grand classique : on enchaîne entre les scènes de conduite et de tir. Les premières ont l’air assez jouissantes, les secondes peut-être un peu trop classiques. On a l’impression que GTA 6 ne réinvente rien pour les combats. Au-delà des visuels époustouflants, on a affaire à un jeu de tir à la troisième personne avec un système de couverture. Une fonction de bullet time est intégrée, comme dans Red Dead Redemption 2, sans qu’on sache encore comment l’activer.

L’essence du jeu paraît reposer sur la relation entre les deux protagonistes, Lucia et Jason, un couple latino. Quand l’un conduit, l’autre tire sur les poursuivants. Si l’un est en difficulté, l’autre vient à sa rescousse. En bas à droite de l’écran, une jauge indique quel est l’état du rapport entre les deux. Des actions comme se tenir la main permettent de la faire évoluer. De ce que l’on a vu, on doit pouvoir choisir lequel incarner dans le monde ouvert. Mais, dans les missions de l’histoire principale, tout est scripté, et on laisse le jeu dicter le rythme et le personnage qu’on incarne.

Cette vidéo de 26 minutes s’est surtout attardée sur des séquences narratives. On a finalement peu vu les possibilités offertes par le monde ouvert : on peut jouer au basket, faire de la musculation, conduire un jet ski, boire une bière devant la TV, sauter en parachute (quelle vue superbe sur la ville)… et sans doute bien d’autres choses qui n’ont pas été montrées ici.

Première étape validée pour Rockstar : GTA 6 a créé l’événement

Concernant l’intrigue, on comprend que les deux tourtereaux ont besoin d’argent. Les braquages ne suffisant plus, ils acceptent des boulots plus lucratifs, mais aussi bien plus dangereux. Ils sont par exemple engagés comme gardes du corps ou comme chauffeurs pour semer la police. Du GTA, en somme. Les développeurs s’amusent aussi des tendances sur les réseaux sociaux, avec Lucia et Jason qui volent une voiture avec un individu caché dans le coffre dans le cadre d’un “trunk challenge”, qui finit en course-poursuite avec les autorités.

L’aperçu étendu de GTA 6 a été rendu disponible sur Netflix ce 27 août à 21 h et sera publié sur les plateformes sociales gratuites le 28 août à 3 h. Twitch (des streamers réagissaient en direct à la vidéo) et Netflix ont d’ailleurs connu des difficultés techniques pour absorber l’afflux de visiteurs, preuve, s’il en fallait une, que les joueurs étaient au rendez-vous de cet événement si spécial.

GTA 6 sort le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. On ne sait pas si d’autres trailers sont prévus entre-temps. L’attente risque en tout cas d’être longue, Rockstar nous en a mis une nouvelle fois plein la vue. On espère toutefois que le studio nous réserve quelques surprises, car on a vraiment l’impression d’avoir vu un GTA 5 en bien plus beau, sans mécaniques nouvelles.