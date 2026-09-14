Le Xiaomi 17T est bradé pour le French Week, et un smartphone aussi puissant à ce prix, c’est donné !

Sorti il y a quelques semaines seulement, le Xiaomi 17T est déjà à prix cassé sur AliExpress. Alors qu’il est normalement en vente à 753 €, le puissant smartphone passe à seulement 421,84€ avec le code PHD60. C’est une bonne affaire !

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Disponible depuis cet été, le Xiaomi 17T embarque des caractéristiques proches des modèles haut de gamme, mais pour un prix plus compétitif. Habituellement en vente à 753 € dans sa version avec 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, ce smartphone puissant et endurant se retrouve à prix sacrifié sur AliExpress.

À l’occasion du French Week qui se déroule du 14 au 20 septembre, le géant du e-commerce propose une série de codes promo cumulables avec les offres en cours. Ainsi, avec le code PHD60, vous avez 60 € de réduction supplémentaire dès 475€ d’achat. Le Xiaomi 17T est actuellement affiché à 481,84 €. Son prix chute donc à 421,84€ seulement ! C’est un prix sacrifié pour un modèle aussi récent.

D’ailleurs le produit est certifié Marque +. Vous disposez donc de toutes les garanties nécessaires pour faire votre achat en toute sécurité, avec en plus la livraison gratuite et rapide directement depuis la France.

Le French Week se termine bientôt sur AliExpress. En renseignant ces codes dans votre panier, vous pouvez vous équiper à prix cassé jusqu’au 20 septembre :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi 17T ?

Le Xiaomi 17T embarque des caractéristiques dignes d’un flagship, mais à un prix bien plus accessible. C’est un smartphone aux performances solides qui n’a rien à envier à des modèles haut de gamme. Sous le capot, on retrouve une puissante puce MediaTek Dimensity 8500-Ultra gravée en 4 nm, couplée à 12 Go de RAM. Ìl ne craint ni les applications exigeantes, ni les utilisations intensives. Il dispose en plus d’une belle autonomie grâce à sa batterie de 6500 mAh compatible avec la charge ultra-rapide 67W HyperCharge.

Côté écran, le Xiaomi 17T ne fait pas de compromis sur la qualité. On retrouve une belle dalle AMOLED de 6,59 pouces qui profite d’une résolution de 2756 x 1268 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’images fluides, contrastées et riches en couleurs.

La partie photo n’est pas en reste. Sur ce modèle, Xiaomi poursuit sa collaboration avec Leica. Le Xiaomi 17T dispose donc d’un capteur grand-angle Leica 50 MP à l’arrière accompagné d’un téléobjectif 5x Leica 50 MP et d’un ultra grand-angle Leica 12 MP. Le tout est complété par un capteur selfie de 32 MP.