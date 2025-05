GTA 6 présente ses personnages principaux, ça va chauffer à Vice City

Alors que Rockstar vient tout juste de balancer le second trailer de GTA 6, le studio américain a dans la foulée fait une grosse mise à jour du site officiel du titre. L'occasion pour les joueurs d'en apprendre plus sur l'histoire, les personnages et la ville de Vice City, notre prochain terrain de jeu.

Si vous suivez avec assiduité l'actualité du jeu vidéo, vous savez probablement que Rockstar Games a enfin dévoilé la date de sortie officielle de GTA 6 il y a quelques jours. Autant dire que la nouvelle en a refroidi plus d'un, puisque le mastodonte du studio américain ne sortira finalement pas cette année. En effet, il faudra attendre le 26 mai 2026 pour se lancer dans cette nouvelle aventure sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

En guise de maigre consolation, Rockstar avait conclu son communiqué de presse sur un laconique : “Nous sommes impatients à l'idée de partager plus d'informations avec vous prochainement“. Et bien, les papas de Red Dead Redemption n'auront pas pris longtemps pour prendre à nouveau la parole.

Pour cause, les développeurs viennent tout juste de balancer à la surprise générale une toute nouvelle bande-annonce pour GTA 6. Cette fois-ci, le trailer s'attarde surtout sur le personnage masculin de l'histoire, à savoir Jason Duval, mais aussi sa compagne, la sulfureuse Lucia Caminos. Quelques extraits qui augurent de l'ambiance très Bonny & Clide adoptée par Rockstar pour ce nouvel opus.

Mais dans la foulée, Rockstar a surtout effectué une grosse mise à jour du site officiel du jeu. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur l'histoire, sur les personnages, mais aussi sur Vice City, la cité qui servira de terrain de jeu à des millions de joueurs.

Une galerie de personnages haut en couleurs pour GTA 6

Concernant Jason Duval par exemple, on apprend qu'il a grandi au milieu d'arnaqueurs et d'escrocs peu fréquentables. Et malgré un passage dans l'armée pour tenter de laisser derrière lui sa jeunesse chaotique, il a finalement cédé aux sirènes de la délinquance dans les Keys (ndrl : un archipel d'îles tropicales proche de Miami ou en l'occurence Vice City). Néanmoins, sa rencontre avec Lucia va donner un nouveau sens à sa vie… Pour le meilleur et pour le pire.

De son côté, Lucia Caminos n'a visiblement pas eu le droit également à une enfance dorée. Pour s'occuper de sa famille, elle a rapidement appris à faire parler ses poings, ce qui lui vaudra de se retrouver au pénitencier de Leonida pour un long séjour derrière les barreaux. Désormais libre, elle compte bien reprendre sa vie en main. Et avec l'aide de Jason, rien ne semble impossible.

On en vient à Cal Hampton, un personnage qui rappelle furieusement Lester Crest de GTA V. Ami de longue date de Jason, il semble visiblement être le geek de la bande, préférant rester tranquillement chez lui à intercepter les communications des gardes-côtes et de la police avec quelques bières à la main.

Continuons avec Boobie Ike, ancien trafiquant de drogues désormais à la tête d'un empire… totalement légal. Biens immobiliers, club de strip-tease, studio d'enregistrement, toutes ses activités lui permettent de blanchir tranquillement son argent sale. Mais il l'assure, il s'agit surtout pour lui d'un moyen de percer dans la musique en tant que producteur avec son label Only Raw Records.

Dre'Quan Priest fait justement partie des proches associés de Boobie. Magouilleur invétéré, il a toujours rêvé de devenir le roi des dance-floor. Et maintenant qu'il a fait signer les Real Dimez, il espère bien en finir avec les concerts minables dans le strip-club de Boobie et devenir un gros poisson de la scène musicale de Vice City.

La popularité des Real Dimez a explosé à Vice City depuis ces dernières années. Ces deux amies, qui donnaient surtout dans le racket des petits dealers locaux, ont décidé de viser gros en devenant des stars du rap. Grâce à leurs morceaux totalement barrés et provocateurs et leurs présence permanente sur les réseaux sociaux, elles sont les nouvelles reines de la nuit de la ville.

Raul Bautista ne fait plutôt penser à Neil McCauley, le personnage incarné par Robert de Niro dans le culte Heat. Comme lui, Raul est confiant, charmant, rusé, téméraire et discipliné. Braqueur vétéran, il est toujours à la recherche du coup qui lui permettra de prendre sa retraite sous les cocotiers. Et pour ses associés, il faudra rapidement faire un choix : le suivre ou dégager.

Brian Heder est un vieux de la vieille. Après avoir connu l'âge d'or de la contrebande dans les marais des Keys, il utilise désormais sa compagnie maritime pour acheminer de la marchandise sous les radars, tout en évitant de se salir les mains. Une sorte de Barry Seal adepte de la bronzette… Avec un sérieux penchant pour les armes à feu. Brian laisse d'ailleurs Jason vivre gratuitement dans l'une de ses propriétés, en échange d'un coup de main lors de ses “opérations”.

Rockstar a toujours été connu pour créer des galeries de personnages haut en couleurs, et pour l'instant ceux de GTA 6 semblent être dans la droite lignée de la saga.