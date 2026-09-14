Le mode le plus sécurisé d’Android deviendrait moins contraignant grâce à cette nouveauté

Avec la Protection Avancée d’Android, les utilisateurs les plus exposés verrouillent davantage leur smartphone, au prix de plusieurs contraintes quotidiennes. Google travaillerait à rendre certains verrous indépendants, notamment celui des connexions USB, parfois responsable d’un délai avant la charge rapide. Chacun pourrait alors conserver seulement les restrictions jugées nécessaires.

Les smartphones renferment désormais une grande partie des informations sensibles de leur propriétaire. Parmi les cibles privilégiées des pirates informatiques figurent les journalistes, les avocats et les responsables politiques. Google a donc regroupé ses protections les plus sévères derrière un unique réglage. Activer la Protection Avancée sur Android empêche alors d’installer des applications extérieures, de se connecter aux réseaux 2G et d’utiliser certaines fonctions du navigateur. Chaque constructeur propose une procédure différente. Au quotidien, ces restrictions restent toutefois contraignantes.

Depuis son lancement, la firme de Mountain View a continué à renforcer ce mode. De nouvelles protections ont récemment étendu le verrouillage de la Protection Avancée, sans donner davantage de contrôle à l’utilisateur. Presque tout s’active en bloc, tandis que le journal d’intrusion reste facultatif. Cette approche crée notamment une gêne sur certains Google Pixel, où la charge rapide peut commencer avec un retard. Ce fonctionnement pourrait bientôt évoluer.

Trois protections d’Android pourraient devenir réglables séparément

Le futur changement a été découvert dans le code des services Google Play par Android Authority, en version 26.36.30. Les paramètres de la Protection Avancée accueilleraient une rubrique nommée « fonctionnalités expert ». Trois réglages y seraient regroupés : le verrouillage des connexions USB, la détection d’intrusion et le blocage des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Selon les chaînes de caractères repérées, ces fonctions augmentent le niveau de sécurité avec des contraintes supplémentaires en contrepartie. Chacun déciderait alors lesquelles activer, sans renoncer au reste du dispositif.

Lorsque l’écran reste verrouillé, ce verrou USB empêche certains accès physiques sur les Google Pixel 6 et suivants. Son effet secondaire dérange, car la charge rapide peut patienter jusqu’au déverrouillage pour commencer. Pour le Wi-Fi, bloquer les réseaux ouverts ou mal chiffrés gêne surtout les personnes qui utilisent souvent des points d’accès publics. La Protection Avancée pourrait convenir à davantage de profils si ces deux verrous devenaient facultatifs. Ce découpage pourrait toutefois ne jamais arriver sur les smartphones, puisque du code en développement n’aboutit pas toujours à une fonction déployée pour tous.