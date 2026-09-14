Sony ralentira la production de jeux vidéo physiques dans ses usines en 2028, mais pas autant qu’attendu

Sony clarifie les informations faisant état d’une forte baisse de la production de jeux physiques dans ses usines. Le ralentissement sera moins élevé qu’annoncé, mais la fin du support physique est toujours en marche.

PlayStation 5
Crédits : 123RF

Impossible d’avoir manqué la nouvelle : les jeux vidéos sur support physique, c’est bientôt terminé. Du moins ceux signés Sony, qui prévoit de passer au tout dématérialisé en janvier 2028. Malgré les multiples plaintes qui touchent l’entreprise japonaise à propos de cette annonce, le processus suit son cours. En juillet dernier, des propos du président des activités de fabrication de disques chez Sony, Dietmar Tanzer, ajoutent sans le vouloir de l’huile sur le feu.

Alors qu’il s’exprime sur l’avenir d’une usine de production de disques en Autriche, des médias reprennent ses propos, mais en les interprétant incorrectement. Ils disent que Sony prévoit de diminuer sa production de 90 % dès janvier 2028. Environ 2 mois plus tard, la marque sort du silence pour clarifier les choses. Les calculs sont en réalité bien moins pessimistes qu’il n’y paraît, sans être réjouissant pour autant.

La production de jeux physiques ne baissera pas de 90 % dans les usines de Sony en 2028

« Pour clarifier les choses et éviter toute information trompeuse : dans cette déclaration, Dietmar prévoyait une baisse globale du volume des ventes de 10 %, et non une baisse ramenant ce volume à 10 % », explique un porte-parole de Sony au journaliste Brian Crecente. La diminution de la production de disques dans les usines de Sony sera donc de 10 % en 2028, et non 90 % comme on pouvait le croire.

Lire aussi – La fin des jeux physiques est inévitable : les chiffres de Capcom donnent raison à Sony

Le chiffre est plus bas qu’attendu pour une raison simple : bien que Sony ne produira plus de nouveaux jeux sur support physique passée la date fatidique, les éditeurs pourront toujours passer de nouvelles commandes pour les jeux PlayStation sur disque existants. La production ne peut donc pas s’arrêter net ou presque du jour au lendemain. Cela ne change rien à l’évolution que prend le marché dans son ensemble, mais au moins, on sait que les jeux sur Blu-Ray vont rester plus longtemps que prévu sur les étals.


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