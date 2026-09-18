Slack va bientôt faire le plein de nouveautés pour travailler à votre place

Slack a annoncé l’arrivée prochaine de plusieurs nouvelles fonctionnalités, toutes ou presque basées sur l’intelligence artificielle. L’ambition ici est claire : permettre aux utilisateurs de demander directement à l’application d’effectuer une action pour que celle-ci l’exécute à leur place de manière automatique.

On vous prévenait déjà en 2024 : Slack se lançait à son tour dans la grande course à l’intelligence artificielle — quitte à utiliser vos messages pour entraîner la sienne. Plusieurs fonctionnalités IA ont depuis vu le jour au sein de la messagerie, mais celle-ci est loin d’avoir terminé son développement. Lors de la conférence Dreamdforce 2026 qui s’est tenue à San Francisco en début de semaine, Slack a présenté plusieurs améliorations de son chatbot IA prévues qui, selon l’entreprise, ne devraient pas tarder à être déployées.

La démonstration s’est surtout centrée autour de la capacité de Slackbot AI de discuter directement avec son utilisateur. L’idée ici est surtout de pouvoir demander naturellement, dans un langage de la vie de tous les jours, au chatbot de réaliser une certaine tâche, plus ou moins spécifique. Slack affirme ainsi qu’il sera possible de demander à l’IA de “faire passer les négociations à l’étape suivante” pour qu’elle celle-ci rédige d’elle-même un message correspondant au destinataire souhaité.

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Slack veut que sa messagerie travaille à votre place grâce à l’IA

Tout ceci devrait ainsi pouvoir se dérouler sans que l’utilisateur n’ait besoin d’écrire un seul mot, puisque le chatbot reconnaîtra ses commandes vocales et se chargera de lui renvoyer une confirmation que l’action demandée a bien été effectuée. En outre, Slack a également présenté Surface, une nouvelle manière de générer des interfaces de travail pour soi et ses équipes. Bien entendu, il sera possible de générer ces interfaces par IA à l’aide d’un simple prompt.

Et puisque l’on n’a jamais assez d’IA, l’application prévoit aussi la possibilité de générer des images et vidéos pour ses présentations, ou encore de tagger le chatbot dans une conversation de groupe afin que tout le monde puisse interagir avec ce dernier à la vue de tous.