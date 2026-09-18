Slack va bientôt faire le plein de nouveautés pour travailler à votre place

Slack a annoncé l’arrivée prochaine de plusieurs nouvelles fonctionnalités, toutes ou presque basées sur l’intelligence artificielle. L’ambition ici est claire : permettre aux utilisateurs de demander directement à l’application d’effectuer une action pour que celle-ci l’exécute à leur place de manière automatique.

slack
Crédit photo : Adobe Stock

On vous prévenait déjà en 2024 : Slack se lançait à son tour dans la grande course à l’intelligence artificielle — quitte à utiliser vos messages pour entraîner la sienne. Plusieurs fonctionnalités IA ont depuis vu le jour au sein de la messagerie, mais celle-ci est loin d’avoir terminé son développement. Lors de la conférence Dreamdforce 2026 qui s’est tenue à San Francisco en début de semaine, Slack a présenté plusieurs améliorations de son chatbot IA prévues qui, selon l’entreprise, ne devraient pas tarder à être déployées.

La démonstration s’est surtout centrée autour de la capacité de Slackbot AI de discuter directement avec son utilisateur. L’idée ici est surtout de pouvoir demander naturellement, dans un langage de la vie de tous les jours, au chatbot de réaliser une certaine tâche, plus ou moins spécifique. Slack affirme ainsi qu’il sera possible de demander à l’IA de “faire passer les négociations à l’étape suivante” pour qu’elle celle-ci rédige d’elle-même un message correspondant au destinataire souhaité.

Sur le même sujet — Vos messages Slack sont vendus à prix d’or, vous n’imaginez pas combien ils rapportent

Slack veut que sa messagerie travaille à votre place grâce à l’IA

Tout ceci devrait ainsi pouvoir se dérouler sans que l’utilisateur n’ait besoin d’écrire un seul mot, puisque le chatbot reconnaîtra ses commandes vocales et se chargera de lui renvoyer une confirmation que l’action demandée a bien été effectuée. En outre, Slack a également présenté Surface, une nouvelle manière de générer des interfaces de travail pour soi et ses équipes. Bien entendu, il sera possible de générer ces interfaces par IA à l’aide d’un simple prompt.

Et puisque l’on n’a jamais assez d’IA, l’application prévoit aussi la possibilité de générer des images et vidéos pour ses présentations, ou encore de tagger le chatbot dans une conversation de groupe afin que tout le monde puisse interagir avec ce dernier à la vue de tous.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Il faudra un chargeur bien précis pour profiter de la charge rapide de l’iPhone 18 Pro Max

Apple promet une charge nettement plus rapide sur ses derniers modèles haut de gamme. Un premier test indépendant confirme le gain et relève des temps jamais vus chez la marque….

GTA 6 : Rockstar promet une radio « nouvelle génération » pour des virées en musique

GTA 6 reste dans la lignée de ses prédécesseurs avec une attention particulière portée sur la musique du jeu. Aussi bien celle qui accompagne l’action que celles que vous écoutez…

YouTube : vos vidéos sont bloquées en basse qualité ? Vous n’êtes pas seul

YouTube : vos vidéos sont bloquées en mauvaise qualité d’image ? Vous n’êtes pas seul Plusieurs utilisateurs rapportent un énième bug sur YouTube : ils ne peuvent pas regarder leurs…

Ces documents internes descellés montrent ce que Microsoft pensait vraiment de l’entraînement des IA

Le procès qui oppose le New York Times à OpenAI et Microsoft vient de livrer des documents internes jusqu’ici caviardés. Les échanges cités montrent que les deux entreprises mesuraient déjà…

DJI Flip : un cadeau est offert pour l’achat de ce drone de poche pliant avec protections d’hélices, c’est parfait pour le vlog et le voyage

S’il y a bien un drone qui se démarque du lot, c’est le DJI Flip. Ce modèle de seulement 249 grammes se range facilement dans un sac grâce à son…

Le prix des iPhone va encore augmenter, et Samsung n’y est pas étranger

Apple va payer plus cher la RAM et le stockage des iPhone, ce qui devrait entraîner une nouvelle hausse de prix des produits. Son fournisseur n’est autre que Samsung. Apple…

Bose dévoile deux nouveaux modèles d’écouteurs oreilles libres : Bose Ultra et Bose Sport

Les Bose Ultra (2e génération) et Bose Sport sont les nouveaux écouteurs oreilles libres de la marque, alliant conception ouverte et qualité audio. Bose ajoute deux nouveaux produits à son…

Pas d’Android Auto ? Ne jonglez plus entre votre musique et votre GPS grâce à cette astuce gratuite sur Google Maps

Vous en avez marre de devoir jongler entre vos applications GPS et de streaming musical préférées au volant car votre voiture est trop vieille pour avoir Android Auto ou CarPlay…

French Week Xiaomi Pad 7 : petit prix, grande puissance et maxi endurance, cette tablette est exceptionnellement bradée

Le French Week continue jusqu’au 20 septembre sur AliExpress. Durant cette courte période, le géant du e-commerce brade de nombreux produits high-tech avec une série de codes promo cumulables avec…

Le Honor 600 Pro perd plus de 450 € : même processeur que le Galaxy S25 Ultra pour moins de 550 €

Lancé à 999 € dans sa version avec 512 Go de stockage, le Honor 600 Pro est à moins de 550 €, et donc quasiment à la moitié de son…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.