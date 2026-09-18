Il faudra un chargeur bien précis pour profiter de la charge rapide de l’iPhone 18 Pro Max

Apple promet une charge nettement plus rapide sur ses derniers modèles haut de gamme. Un premier test indépendant confirme le gain et relève des temps jamais vus chez la marque. Pour en profiter pleinement, l’iPhone 18 Pro Max réclame toutefois un chargeur bien particulier.

Depuis quelques années, la rapidité de charge s’est imposée comme un argument de vente sur les téléphones haut de gamme. Plusieurs constructeurs chinois dépassent les 100 W et remplissent une batterie en une vingtaine de minutes. Chez les marques asiatiques, cette course est devenue un axe de communication permanent. Au printemps, un comparatif a mesuré la vitesse de recharge des grands modèles du marché et plaçait le Samsung Galaxy S26 Ultra en tête, grâce au passage de 45 à 60 W sur cette génération. Côté américain, la progression se fait beaucoup plus lentement. L’écart reste considérable.

Apple a promis cette année environ 50 % de batterie en un quart d’heure sur ses nouveaux modèles haut de gamme. La firme de Cupertino pose toutefois une condition, l’usage d’un adaptateur compatible. Plusieurs fuites créditaient déjà l’iPhone 18 Pro Max d’une cellule plus généreuse. Sa fiche technique réserve cette vitesse aux blocs secteur les plus puissants. Un premier test indépendant vient de mesurer les temps réels.

L’iPhone 18 Pro Max récupère la moitié de sa batterie en un quart d’heure

Repéré par la chaîne YouTube Xiaobai, le test place l’iPhone 18 Pro Max à 50 % de batterie en un quart d’heure. L’essai a démarré téléphone totalement déchargé, sur un bloc capable de suivre cette montée en puissance. Le plein complet demande ensuite 55 minutes, contre 81 pour son prédécesseur. Pour tenir ce rythme, l’appareil réclame jusqu’à 52 W en pic, là où la génération précédente plafonnait à 36 W. Jamais un appareil de la marque n’était monté aussi haut.

Le constructeur recommande un chargeur de 60 W ou plus, compatible avec la norme AVS, pour atteindre ces vitesses. Son adaptateur secteur dynamique arrive justement en France au prix de 45 €, avec 40 W en continu et 60 W en pointe. Certains modèles tiers descendent sous les 25 €, mais sans ce protocole, le pic de puissance reste hors de portée. L’iPhone 18 Pro Max étant vendu sans bloc d’alimentation, le gain de temps se paie en accessoire.